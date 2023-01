V azilnem domu je pet noči sanjal ravno o tem trenutku

V nadaljevanju preberite:

Lani ob tem času je Novak Đoković kot mučenik spremljal finale OP Avstralije iz svojega doma v Beogradu, potem ko so ga izgnali iz države, ker je prišel necepljen zoper covid-19. Pred tem je pet dni preživel zaprt v azilnem domu hotela Park v Melbournu. Videl je, kako je Rafael Nadal vzel njegovo lovoriko in osvojil 21. naslov za grand slam. Đoković je ostal pri 20. V nedeljo bo imel Srb priložnost ujeti Španca pri 22-ih in izenačiti tekmo za naziv GOAT, najboljšega vseh časov. Finalni dvoboj (ob 9.30) bo spopad generacij, 35-letni Đoković proti 24-letnemu Stefanosu Cicipasu. Kdor bo zmagal, bo zavzel prvo mesto na lestvici ATP.