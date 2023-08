V Đokoviću po veliki zmagi vrelo: To je bila najtežja tekma kariere!

Novak Đoković je v napetem finalu premagal prvega igralca sveta Carlosa Alcaraza in osvojil teniški masters ATP v Cincinnatiju z nagradnim skladom 6,6 milijona dolarjev. Teden dni pred začetkom odprtega prvenstva ZDA je Srb po 3:49 ure igre premagal Španca s 5:7, 7:6 (7) in 7:6 (4).

Najboljša igralca s svetovne lestvice sta se vpisala v zgodovino, saj na turneji ATP že vse od leta 1990 ni bilo daljšega dvoboja na dva dobljena niza. "To je noro! To je bil eden najbolj razburljivih dvobojev, kar sem jih kdaj igral na katerem koli turnirju. Zagotovo pa najtežji od vseh v karieri," je po zmagi na igrišču dejal Đoković, ki si je po čestitki 20-letnemu Alcarazu strgal majico s telesa in glasno zavpil v znak slavja.

Kot je dodal srbski zvezdnik, zaradi takšnih razburljivih dvobojev pri 36 letih še vedno igra tenis: "Počutil sem se, kot da sem osvojil grand slam." Đoković je zdaj v karieri osvojil rekordni 39. masters, skupno pa 95 turnirjev in na lestvici najboljših po številu zmag zamenjal Čeha Ivana Lendla na tretjem mestu.

Tako kot v finalu Wimbledona sta se Alcaraz in Đoković močno borila pri temperaturah krepko nad 30 stopinj Celzija - tokrat z boljšim koncem za slednjega, čeprav je bil vidno razburjen zaradi velike vročine v drugem nizu, ko je potreboval tudi zdravniški premor. V podaljšani igri je pri izidu 5:6 ubranil tudi žogico za zmago Alcaraza in izsilil tretji niz.

Carlos Alcaraz in Novak Đoković uprizarjata izjemne teniške dvoboje. Foto Matthew Stockman/AFP

Ponosen in zadovoljen s tem, kar je naredil

"Iskreno povedano, sem ponosen nase. Ne vem, zakaj sem jokal, saj sem se boril do zadnje žoge. Skoraj sem premagal enega največjih vseh časov v našem športu. Igrišče lahko zapustim res zadovoljen s tem, kar sem naredil," pa je dejal mladi Španec.

Za Đokovića je bila generalka pred OP ZDA v Cincinnatiju prvi turnir na ameriških tleh po finalnem porazu v Flushing Meadowsu pred dvema letoma. Odtlej v ZDA zaradi zavračanja cepljenja proti koronski okužbi ni imel vstopa.

Alcaraz bo ostal številka 1 na svetu in bo prvi nosilec ter branilec naslova na zadnjem grand slamu sezone v New Yorku, ki se bo začel 28. avgusta. Razlika med najboljšima dvema na svetu pa zdaj znaša le 20 točk. Španec jih ima 9815, srbski teniški igralec pa 9795.

Glede na to, da Đoković lani ni smel nastopiti na OP ZDA, je že zdaj jasno, da se bo po zadnjem turnirju za grand slam v letošnji sezoni znova vrnil na vrh lestvice ATP, saj Španec brani naslov. Vrnitev Đokovića na prvo mesto svetovne lestvice po OP ZDA lahko ustavi le poraz v prvem krogu zadnjega turnirja za grand slam.

Cincinnati, masters ATP (6,6 milijona dolarjev), finale:

Novak Đoković (Srb/2) - Carlos Alcaraz (Špa/1) 5:7, 7:6 (7), 7:6 (4).