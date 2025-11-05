V Indiji začrtati novi teniški čudež

V nadaljevanju preberite:

Teniška sezona gre h koncu, pred slovensko žensko vrsto pa je še pomemben kvalifikacijski turnir pokala Billie Jean King v oddaljeni Indiji. O sezoni kot tudi tem prihajajočim izzivom smo se pogovarjali z direktorico domače krovne teniške zveze Teo Starc. Kako se ozira k prenovljeni reprezentanci pod vodstvom nove zvezne kapetanke Maše Zec Peškirič? Kdo ima največ zaslug, da so se vodilne slovenske igralke odzvale povabilu? Kakšne so možnosti, da bi Slovenija tako kot nekoč imela turnir WTA 250? In zakaj je ta letošnji v Ljubljani z oznako WTA 125 direktorici ostal v tako lepem spominu?