V Istanbulu jih reši le čudež

Slovenska teniška reprezentanca po prvem dnevu Davisovega pokala v Istanbulu proti Turčiji zaostaja z 0:2. Sebastian Dominko ni bil kos najboljšemu turškemu igralcu Altugu Celikbileku, ki je slavil s 6:2, 6:3, Bor Artnak pa je moral priznati premoč Mehmetu Cemu Ilkelu, ki je bil boljši s 6:2 in 7:6. Turčija za napredovanje med 28 najboljših reprezentanc v Davisovem pokalu potrebuje še eno zmago iz treh sobotnih partij. Prvi dvoboj ob 9. uri zjutraj po slovenskem času bo igra dvojic, v kateri bosta barve Slovenije zastopala Sebastian Dominko in Blaž Rola.

Turčija je že prvi dan potrdila vlogo favorita. S štirimi igralci, ki so na lestvici ATP uvrščeni višje od najboljšega slovenskega igralca - Bor Artnak je 678., so na stežaj odprli vrata zmage v kvalifikacijah svetovne skupine I. Razlika v kakovosti med 205. igralcem sveta Celikbilekom in 304. Ilkelom v primerjavi z 18-letnim Artnakom iz Trbovelj, ki izkušnje nabira na turnirjih nižjega ranga oziroma turnirjih mladinske konkurence, ter leto starejšim Sebastianom Dominkom, ki študira na univerzi Notre Dame v ZDA, je bila očitna.

V uvodni partiji Mariborčan sploh ni imel žoge za odvzem servisa več kot 700 mest višjeuvrščenemu tekmecu, tako da je izgubil po uri in 10 minutah igre. Proti tako visoko rangiranemu igralcu – Altug Celikbelik je bil pred enim letom že na 154. mestu, Dominko v karieri še ni igral. »Pričakovanja resda niso bila visoka, a želja po zmagi je bila zagotovo prisotna. Težko je igrati proti tako kakovostnemu igralcu, ki zna izkoristiti vsako polpriložnost. Tudi hitrost žoge je drugačna, kot sem vajen na turnirjih. Ob tem so tu še izkušnje in pa gledalci, ki so lepo napolnili dvorano v Istanbulu,« je povedal Dominko in dodal: »Se pa že veselim sobotne igre parov, saj sva z Blažem Rolo že večkrat igrala skupaj in mislim, da imava lepe možnosti za zmago.«

Mladost, krč

Precej bolj izenačen je bil drugi obračun. Artnak je sicer izgubil prvi niz po dobre pol ure, drugi pa je trajal skoraj uro in pol. Prvi slovenski lopar se je vrnil po zaostanku 1:4 in bil v podaljšani igri le dve točki oddaljen od tretjega niza. »Ko sem v drugem nizu začel uživati v igri in se spodbujati, je bila slika povsem druga. Žal mi je neizkoriščenih priložnosti, saj sem začutil, da bi lahko dvoboj prevesil v tretji niz. Škoda, da sem slabo začel. In to ne prvič v Davisovem pokalu. Očitno moram biti bolj zbran od samega začetka,« je povedal Artnak.

»Izgubili smo vse štiri nize, le Bor je drugega odigral na nivoju, ki sem ga pričakoval. Sebastian je bil zaradi pritiska prvega nastopa malce v krču, tako da ni pokazal igre, ki jo je sposoben. Dejstvo je, da v Istanbulu igramo z eno najmlajših reprezentanc v zgodovini Slovenije v Davisovem pokalu, na drugi strani pa imamo izkušeno ekipo, ki to zna izkoristiti,« je ob koncu dneva povedal selektor Grega Žemlja. »Čeprav zaostajamo 0:2, se moramo zbrati za igro dvojic, saj imamo realne možnosti, da soboto začnemo z osvojeno točko,« je še dodal.