V Melbournu izpadel tudi Medvedjev

Na odprtem teniškem prvenstvu Avstralije v Melbournu so se tudi danes nadaljevala presenečenja. Izpadel je eden od favoritov, sedmi nosilec, Rus Danil Medvedjev, ki ga je v treh nizih s 7:6 (7), 6:3, 7:6 (4) premagal Američan Sebastian Korda, sicer sin nekdanjega zmagovalca tega turnirja leta 1998 Čeha Petra Korde. Pravi Čeh, ne samo igralec češkega rodu, Jiri Lehecka je bil avtor tudi drugega petkovega presenečenja, izločil je namreč 11. nosilca Camerona Norria, za to je potreboval pet nizov, zaostajal je z 1:2. Britanec se je med tekmo pritoževal nad bolečinami v kolenu, po tekmi pa tudi nad vetrom, ki naj bi motil igralca.

Brez pritožb pa je bil Grk Stefanos Tsitsipas, ki je po zmagi nad Nizozemcem Tallonom Griekspoorom gladko napredoval skozi žreb in si pripravil dvoboj z Italijanom Jannikom Sinnerjem v četrtem krogu. Grk do zdaj ni izgubil niti niza, doslej pa se je v Melbournu trikrat prebil v polfinale, na turnirjih velike četverice pa je prišel najvišje leta 2021 z uvrstitvijo v finale Roland Garrosa. Američan Mackenzie McDonald, ki je poskrbel za senzacijo, ko je izločil prvega igralca sveta Španca Rafaela Nadala, pa ni nadaljeval v tem slogu. V tretjem krogu je bil boljši Japonec Jošihito Nišioka, 31. nosilec. V osmino finala se je prebil tudi polfinalist US Opna leta 2021, Kanadčan Felix Auger-Aliassime. Šesti nosilec je v tretjem krogu v štirih nizih premagal Francisca Cerundola iz Argentine. Napredovala sta tudi Rus Karen Hačanov in Poljak Hubert Hurkacz.

V osmino finala se je uvrstila prva igralka sveta Poljakinja Iga Świątek, v tretjem krogu je v 55 minutah izločila špansko kvalifikantko Cristino Bucsa, ki je poljski igralki odvzela zgolj eno igro, s 6:0 in 6:1. Trikratna zmagovalka turnirjev za grand slam, zmagovalka Roland Garrosa in OP ZDA, se bo zdaj v dvoboju osmine finala pomerila z zmagovalko Wimbledona Rusinjo Jeleno Ribakino, Moskovčanko, ki igra pod kazahstansko zastavo. Ribakina, 22. nosilka turnirja, ki je v drugem krogu izločila Slovenko Kajo Juvan, je v obračunu tretjega kroga ugnala lansko finalistko Melbourna Danielle Collins iz ZDA s 6:2, 5:7 in 6:2.

Danil Medvedjev se je lahko le držal za glavo. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Posladek Świątek – Ribakina

Prihajajoči obračun Świątek – Ribakina bo prvo srečanje med zmagovalkama turnirjev za grand slam, odkar je leta 2021 v četrtfinalu Cincinnatija zdaj tekmovalno upokojena Avstralka Ashleigh Barty premagala Čehinjo Barboro Krejčikovo. Slednja, ki je leta 2021 v Parizu osvojila svoj edini turnir za grand slam, se bo za svoj drugi zaporedni četrtfinale pomerila s tretjo igralko sveta Američanko Jessico Pegula, ki je v tretjem krogu v 65 minutah s 6:0, 6:2 premagala Ukrajinko Marto Kostjuk.

Pegula je bila odločilna za zmagoslavje ZDA v pokalu United pred dvema tednoma, kjer je v polfinalu premagala prvouvrščeno Świątek. Tako Pegula kot Krejčikova še nista izgubili niza. Krejčikova je v eni uri in 26 minutah v Rod Laver Areni premagala Ukrajinko Anhelino Kalinino s 6:2, 6:3. Napredovala je tudi zmagovalka Roland Garrosa 2017, Latvijka Jelena Ostapenko, ki je v dveh nizih ugnala Ukrajinko Katerino Baindl. Sedemnajsta nosilka se bo v osmini finala pomerila s sedmo nosilko iz ZDA, Cori Gauff. Osemnajstletnica je v dveh nizih v dvoboju Američank odpravila Bernardo Pera.