V finalu Melbourna se bosta srečali stari znanki

Znani sta finalistki prvega teniškega turnirja za veliki slam v sezoni v Avstraliji. Za prvo veliko lovoriko sezone se bosta v Melbournu pomerili prva igralka sveta iz Belorusije Arina Sabalenka in peta igralka na lestvici WTA Jelena Ribakina iz Kazahstana.

Arina Sabalenka na teniškem odprtem prvenstvu Avstralije nadaljuje brezhiben niz. Prva nosilka je v polfinalu Melbourna premagala Ukrajinko Elino Svitolino po uri in 17 minutah s 6:2, 6:3. To bo četrti zaporedni finale na turnirju za veliki slam v Melbournu za Belorusinjo. Sabalenka je v Melbournu osvojila naslova v letih 2023 in 2024, lani pa jo je v finalu premagala Madison Keys. Američanka je letos izpadla v osmini finala.

V finalu Belorusinjo čaka Ribakina, ki je v drugem polfinalu izločila šesto nosilko Američanko Jessico Pegula. V Moskvi rojena Kazahstanka je imela največ težav v drugem nizu, a je v podaljšani igri po uri in 40 minutah le izvlekla zmago in se prebila v drugi finale na OP Avstralije. Izid je bil 6:3, 7:6 (7) za Ribakino, ki še ni izgubila niti enega niza na turnirju. Leta 2023 je v finalu izgubila proti svoji sobotni nasprotnici.

Ribakina je bila v uvodnem krogu premočna tudi za Slovenko Kajo Juvan. Šestindvajsetletna Ribakina ima eno zmago na turnirjih največje četverice, leta 2022 je slavila na sveti travi v Wimbledonu.