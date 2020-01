V Melbournu uspešna Nadal in Halepova, Pliškova je izpadla

Španec Rafael Nadal, prvi tenisač sveta, je v tretjem krogu odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu brez težav ugnal rojaka Pabla Carrena s 6:1, 6:2 in 6:4. Romunka Simona Halep, četrta nosilka, pa je premagala Kazahstanko Julijo Putincevo s 6:1 in 6:4.



Novo veliko presenečenje je na uvodnem turnirju sezone za veliki slam pripravila Anastasija Pavljučenkova; Rusinja je izločila Čehinjo Karolino Pliškovo, drugo nosilko, s 7:6 (4) in 7:6 (3). Estonka Anett Kontaveit pa je presenetila šesto nosilko Belindo Benčić iz Švice in jo porazila kar s 6:0 in 6:1.



Pliškova in Benčićeva sta se pridružili Američanki Sereni Williams, triindvajsetkratni zmagovalki grand slamov, in branilki turnirske zmage iz lanskega Melbourna Naomi Osaki, ki sta izpadli že v petek.