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Tenis

V New Yorku po ameriških taktih, Carlos Alcaraz pa je le razred zase

Špoanec se je z zmago s 3:0 proti Tommyju Paulu prebil v četrtfinale odprtega prvenstva ZDA, kjer se bo pomeril z domačim ljubljencem Benom Sheltonom.
Ben Shelton ni imel težav proti Grku Stefanos Cicuipasu. FOTO: Robert Deutsch/Imagn Images Via Reuters
Galerija
Ben Shelton ni imel težav proti Grku Stefanos Cicuipasu. FOTO: Robert Deutsch/Imagn Images Via Reuters
G. N.., STA
7. 9. 2026 | 08:06
7. 9. 2026 | 08:08
4:52
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Španec Carlos Alcaraz se je uvrstil v četrtfinale zadnjega teniškega grand slama sezone v New Yorku. Premagal je domačina Tommyja Paula s 6:4, 6:3 in 6:4.

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Triindvajsetletni Alcaraz, ki je letos osvojil odprto prvenstvo Avstralije, ni pa nastopil v Parizu in Wimbledonu, je v prvem tednu US Opna oziroma v prvih štirih nastopih izgubil le en niz. Paula je premagal po dveh urah in 23 minutah igre. Španec, ki je prav na US Opnu 2022 začel zbirati naslove grand slam – trenutno je pri sedmih, se bo v četrtfinalu pomeril z Benom Sheltonom, ki je brez izgubljenega niza s 6:2, 6:3, 6:4 izločil Stefanosa Cicipasa.

Ben Shelton ni imel težav proti Grku Stefanos Cicuipasu. FOTO: Robert Deutsch/Imagn Images Via Reuters
Ben Shelton ni imel težav proti Grku Stefanos Cicuipasu. FOTO: Robert Deutsch/Imagn Images Via Reuters

»Zelo sem zadovoljen z zmago. Dvoboj sem imel vseskozi pod nadzorom. Bil sem miren in zbran, tako da tekmec ni imel pravih možnosti. Uživam tu v New Yorku in mislim, da kljub štirimesečni pavzi nisem daleč od svojega najboljšega tenisa. Zmaga nad Tommyjem Paulom je vedno odlično merilo moje trenutne forme. Če bi moral biti do sebe nekoliko kritičen, bi rekel, da lahko še vedno izboljšam začetni udarec,« je priznal Alcaraz.

Uspešen ameriški večer sta dopolnila še Frances Tiafoe in Alex Michelsen. Prvi je na polnem stadionu Louisa Armstronga igral kot navit in ob bučni podpori teniških navdušencev in zmagovalca OP ZDA iz leta 2021 Daniila Medvedjeva premagal v treh nizih s 7:6, 6:4 in 7:6. Za preboj v četrtfinale je potreboval dve uri in 57 minuti.

Američan se je že četrtič v karieri prebil v četrtfinale v New Yorku.

»Daniila sem prvič ugnal na uradnem dvoboju, zato sem resnično navdušen,« je povedal Tiafoe, ki je pred tem dvobojem izgubil šest od sedmih medsebojnih obračunov z Medvedjevom. 

Dvaindvajstletni Michelsen je bil s 7:6 (6), 6:4, 6:4 boljši od Argentinca Tomasa Martina Etcheverryja. V New Yorku šele 46. na lestvici ATP ni izgubil niza.

»Vse mi gre kar dobro, res sem zadovoljen,« je Michelsen povedal v intervjuju na igrišču. »Nisem ravno presenečen po vsem trdem delu. Ko sem dobil prvi niz, sem mislil, da imam dobro priložnost,« je povedal Michelsen, ki je imel največ težav v uvodnem nizu, ko je bil v nevarnosti, da izgubi svoj prvi niz na turnirju. Ubranil je dve zaključni žogi, preden je osvojil še zadnje štiri točke 68-minutnega niza.

Čehinja Linda Noskova je presenetila favorizirano Ukrajinko Marto Kostjuk, v  četrtfinalu pa jo čaka prvopostavljena Belorusinja Arina Sabalenka. FOTO: Caleb Bowlin/Getty Images Via AFP
Čehinja Linda Noskova je presenetila favorizirano Ukrajinko Marto Kostjuk, v  četrtfinalu pa jo čaka prvopostavljena Belorusinja Arina Sabalenka. FOTO: Caleb Bowlin/Getty Images Via AFP

Arino Sabalenko bo izzvala Linda Noskova

Med osmem najboljših se je uvrstila tudi branilka naslova, Belorusinja Arina Sabalenka. S 6:4 in 6:3 je premagala domačinko Taylor Townsend, zdaj pa jo čaka Linda Noskova. Čehinja je bila boljša od Ukrajinke Marte Kostjuk s 7:5, 5:7 in 6:4. Američanka Jessica Pegula je premagala Romunko Sorano Cirsteo s 6:3, 6:4, njenas rojakinja Emma Navarro pa Rusinjo Ano Kalinskajo s 6:4, 6:2.

Napredovanje v osmino finala med dvojicami si je zagotovila tudi 40-letna Andreja Klepač, ki je skupaj z Japonko Eri Hozumi premagala ameriško-madžarsko navezo Asia Muhammad/Fanny Stollar s 6:4, 6:4. Štiridesetletna Klepač in osem let mlajša Japonka še nista oddali niza, v prvem krogu sta slavili s 6:3, 6:0, šestnajsti nosilki US Opna pa sta premagali po uri in 35 minutah. V osmini finala se bosta pomerili z drugima nosilkama, Kanadčanko Gabrielo Dabrowski in Brazilko Luiso Stefani. V drugem tednu zadnjega grand slama sezone bo barve Slovenije poleg Andreje Klepač zastopal 18-letni Žiga Šeško, za katerega bo to zadnji veliki turnir v mladinski konkurenci. Letos je osvojil Australian Open med posamezniki in Wimbledon v dvojicah. Žiga Šeško, ki je šesti nosilec turnirja, bo uvodni dvoboj odigral v ponedeljek popoldan po slovenskem času proti domačinu Marcelu Lataku.

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Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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