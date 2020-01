V objemu Beyonce je kot v nebesih

Melbourne – Novak Đoković in Naomi Osaka bosta v ponedeljek v Melbournu začela obrambo naslova. Srb je lani slavil že sedmič, Japonka pa prvič, to je bil njen drugi naslov za veliki slam, potrdila je tistega iz New Yorka in se izstrelila na 1. mesto svetovne teniške lestvice. A nadaljevanje leta, v katerem je bila za Sereno Williams druga najbolje plačana športnica sveta, se ni razpletalo po načrtih, predvsem na velikih slamih so bili njeni rezultati pod pričakovanji. Dvakrat je tudi zamenjala trenerja, zdaj se z novimi močmi loteva nove sezone, lova na nove velike lovorike.



Odprto prvenstvo Avstralije 2019, kjer je v finalu v treh napetih nizih ugnala Petro Kvitovo, je Naomi Osaka prineslo nove razsežnosti slave, seveda pa je to vedno dvorezen meč. In Japonka se v tem res ni znašla. Ni več uživala v tenisu, bila je daleč od obrambe naslova na OP ZDA, šele tik pred koncem sezone je spet ujela ritem, ko je dobila turnirja v Osaki in Pekingu, sklepni masters osmerice pa je morala predčasno končati zavoljo težav z ramo.



»Večino novembra nisem igrala, kar se je zgodilo prvič. Še nikdar nisem imela tako dolgega premora, a zaradi rame je bilo to nujno, se je pa obrestovalo, saj zdaj ne čutim bolečin. Najboljše od vsega pri tem je bilo, da sem se prav zabavala. Po OP ZDA sem namreč spoznala, da ni nujno, da vsak dan treniram po pet ur, da bi igrala dobro. Pomembno je, da je bilo veliko pozitivne energije in sem si mentalno odpočila. Trenirala sem, a ni bilo nikakršnega pritiska. Naučiti se moram, da bom tako delovala skozi vso sezono. Leto 2019 je bilo polno težkih preizkušenj in napak, zdelo se je res dolgo. Tudi v 2020 bom verjetno marsikaj naredila narobe, vendar pa se moram iz tega čim več naučiti,« pravi 22-letnica, ki v novo sezono vstopa s trenerjem Wimom Fissettom, ki je sodeloval s Kim Clijsters, Viktorijo Azarenka in Simono Halep. Belgijec naj bi jo spravil spet na zmagovite tirnice, s katerih je zašla po razhodu s Sašo Bajinom, ki jo je sicer popeljal do dveh velikih naslovov, vendar se je odnos skrhal, saj naj bi srbski Nemec uspeh postavljal pred srečo ...

OP ZDA še vedno krati spanec

»Želela sem si nekoga, ki je miren, ima veliko znanja in bi se dobro znašel v tej ekipni dinamiki, saj so nekateri člani skorajda kot družina. Wim je delal z nekaterimi najboljšimi igralkami sveta, iz vsega, kar reče, se učim, vse skušam prenesti v igro,« pojasnjuje Osaka, ki še vedno ni prebolela poraza v osmini finala OP ZDA proti Belindi Benčič.



»Včasih pred spanjem še vedno razmišljam, kaj vse obžalujem z OP ZDA. Če bi dobila dvoboj osmine finala, potem še četrtfinale in polfinale, potem bi v finalu igrala s Sereno, kar bi bilo izjemno. Da, to mi krati spanec in opomniti se moram, da nekaterih stvari nimamo pod nadzorom, denimo dogodkov, ki so se že zgodili. Moram priti do razmišljanja, da obžalovanje ni smiselno,« priznava japonska velezvezdnica, ki je med počitnicami na karibskih otokih Turks in Caicos doživela »bližnje srečanje s smrtjo«, ko naj bi jo na deski odneslo daleč stran od obale, je pa imela med premorom med sezonama tudi veliko prijetnejšo izkušnjo.



Spoznala je namreč zvezdniški par Beyonce-Jay Z. »Beyonce je dišala drago in lepo, bila je mehka in objela me je. Mislila sem, no, tako je v nebesih. Pogovarjali sva se in dejala mi je, da je ponosna name. To je bil zame res pomemben trenutek,« je v povsem svojem slogu razkrila Osaka, ki se bo v ponedeljek v 1. kolu OP Avstralije merila s Čehinjo Marie Bouzkovo, v četrtfinalu pa bi ji lahko nasproti stala Serena Williams, ki jo je nedavno ob ekshibicijskem dvoboju v šali označila za svojo mamo.