V Pakistanu bo prvi šel v ogenj Nik Razboršek

Današnji žreb v Islamabadu je razkril pare jutrišnjih posamičnih dvobojev med pakistanskimi in slovenskimi teniškimi igralci v kvalifikacijah za svetovno skupino 1 Davisovega pokala. Na travnato igrišče športnega kompleksa v glavnem mestu Pakistana bosta najprej stopila Nik Razboršek in Aisam Quereshi, sledil pa bo dvoboj Blaž Kavčič – Ageel Khan. Za igro dvojic je kapetan Miha Mlakar prijavil Blaža Kavčiča in Toma Kočevarja Dešmana. Dvoboji se igrajo na dva dobljena niza.



Kapetan Miha Mlakar je v reprezentanco vpoklical Blaža Kavčiča (285. na lestvici ATP), Tomaža Lipovška Puchesa (637.), Nika Razborška (700.) in Toma Kočevarja Dešmana (790.), pred začetkom pa je poudaril: »V ekipo sem kot prvega igralca postavil Blaža Kavčiča in kot drugega Nika Razborška. Sta najvišje uvrščena, pa tudi po prikazanem na treningu sta bila najboljša. Pakistan bo verjetno vse tekme odigral s svojim najboljšima adutoma. Trenutno tu dežuje in tudi napoved je slaba, tako da je vprašanje, koliko se bo jutri sploh igralo. Veselimo se tekem. Pripravljeni smo in komaj čakamo na začetek.«



Izkušeni Blaž Kavčič je dodal: »Žreb je določil, da bo najprej igral Nik. 20 minut po koncu njegovega dvoboja bom nastopil še jaz. Zaradi tega sta prva igralca nekoliko v prednosti, ker vesta, kdaj se bo začel njun dvoboj, in se ustrezno pripravi. Tukaj vse poteka nad pričakovanji. Vsi smo imeli pomisleke glede varnosti, ampak lahko rečem, da so bile vse skrbi odveč. Smo v odličnem hotelu, ki je zelo dobro varovan. Tudi na igriščih nismo imeli nobenih težav. Edina stvar, ki nas moti, je slabo vreme. Danes verjetno ne bomo trenirali. Tudi napoved za jutri je zelo slaba. Lahko se celo zgodi, da bo dvoboj prestavljen za en dan. Trava je namreč zelo občutljiva na vlago. Trenutno je igrišče pokrito in s tem zavarovano pred vodo. Igrali bomo po svojih najboljših močeh in seveda upamo na zmago.«

Pakistanca skupaj od leta 1998

Slovenija po spremenjenem načinu tekmovanja v Davisovem pokalu nastopa v kvalifikacijah za svetovno skupino 1. V tej skupini je 24 reprezentanc: 12 ekip je lanskih poraženk iz 1. evroafriške, azijskooceanijske in ameriške skupine, 12 pa lanskih zmagovalk iz 2. evroafriške, azijskooceanijske in ameriške skupine. Zmagovalci bodo 18. in 19. septembra letos igrali svetovni skupini 1, poraženci pa v svetovni skupini.



Za reprezentanco Pakistana so prijavljeni 20-letni Muzammil Murtaza (1586. na lestvici ATP v dvojicah), 39-letni Aisam Quereshi (49. na ATP lestvici v dvojicah), 40-letni Aqeel Khan (brez uvrstitve), 25-letni Mohamed Abid (brez uvrstitve) in 27-letni Heera Ashiq (brez uvrstitve). Quereshi in Khan v Davisovem pokalu nastopata že od leta 1998. Quereshijevo razmerje zmag in porazov je 64:29, Khanovo pa pa 56:53. Quereshi je leta 2010 nastopil v finalu OP ZDA v igri moških in mešanih dvojic, med dvojicami pa je bil najvišje uvrščen na 8. mestu (2011).