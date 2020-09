V Parizu 11.500 gledalcev na dan

Pariz - Medtem ko v teh dneh na prestižnem newyorškem turnirju ni gledalcev, bo na naslednjem turnirju za grand slam drugače. Prireditelji odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu so namreč sporočili, da si bo dogajanje na turnirju za grand slam lahko dnevno ogledalo največ 11.500 gledalcev. Največji turnir na peščeni podlagi na svetu bo na sporedu med 21. septembrom in 11. oktobrom.



Pariški prireditelji so se nadejali večjemu obisku, računali so na vsaj 20.000 gledalcev na dan, a so pristojni državni organi zavoljo zdravstvenih in varnostnih razmer to število skorajda prepolovili. Na obeh največjih pariških teniških stadionih Philippe Chatrier in Suzanne Lenglen se bo tako na dan lahko zbralo največ 5000 gledalcev, na igrišču Simonne Mathieu pa 1500.



Francoska teniška zveza je tudi sporočila, da bodo v času pariškega turnirja vse teniške igralke in igralci bivali zgolj v dveh hotelih, ki jih bodo izbrali prireditelji turnirja. Roland Garros je bil sicer v preteklosti venomer na sporedu v spomladanskem terminu, po marčevskem izbruhu pandemije novega koronavirusa pa so ga premaknili na jesenski termin.