V Parizu brez slovenskega prizvoka

Tamara Zidanšek je skupaj z Egipčanko Majar Šerif izpadla v prvem kolu ženskih dvojic na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu. Po hudem boju ter dveh urah in 44 minutah sta s 7:5, 5:7 in 6:4 dvoboj dobili Madžarka Anna Bondar in Belgijka Greet Minnen.

Tamara Zidanšek je že prej izpadla tudi v prvem kolu posameznic. Na glavnem turnirju drugega velikega slama sezone je v tej konkurenci nastopila kot edina Slovenka.