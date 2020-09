FOTO:Dvoboj mamic Sereni, v polfinalu še Azarenka, Medvedjev in Thiem

New York

Takšne smo lahko mame

Brez Đokovića Avstrijec prvi favorit

Medvedjev potreboval zdravnika

- Znani so še štirje polfinalisti odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku.so se ponoči pridružili še Belorusinja, Rusin AvstrijecLegendarnaje že sinoči premagala Bolgarkos 4:6, 6:3 in 6:2. Njena nasprotnica v polfinalu pa bo Azarenka, ki je s 6:1 in 6:0 pometla z BelgijkoV moški konkurenci sta napredovala drugi in tretji nosilec. V zadnjem dvoboju dneva je Avstrijec Thiem premagal Avstralcas 6:1, 6:2 in 6:4, pred tem pa je Medvedjev dobil ruski dvoboj z rojakoms 7:6 (6), 6:3 in 7:6 (5).Osemintridesetletna Williamsova, ki ima v zbirki že 23 naslovov s turnirjev za grand slam, je končala teniško pravljico Bolgarke Pironkove, ki na turneji WTA ni nastopala tri leta. Pironkova je namreč zadnjič na turnirjih najvišje ravni igrala pred tremi leti, potem pa se je posvetila materinstvu. Leta 2018 je rodila sina Aleksandra, na turnejo pa se je vrnila prav na OP ZDA in presenetila celotno teniško javnost.Nanizala je nekaj izjemnih zmag, se četrtič v karieri uvrstila v četrtfinale turnirjev velike četverice, a v dvoboju dveh mamic je bila Williamsova na koncu premočna. V prvem nizu je Pironkova, sicer polfinalistka Wimbledona leta 2010, z agresivno igro presenetila skoraj 39-letno Američanko.Tudi v drugem nizu je Pironkova prišla do odvzema servisa, nato pa se je Williamsova prebudila in začela igrati bolje. Še tretjič zapored je našla rešitev za razpoloženo tekmico ter slavila v odločilnem nizu in se 39. uvrstila v polfinale grand slamov.»Dvoboj je pokazal, kakšne smo lahko mame. A če lahko rodiš otroka, potem po pravici povedano lahko narediš prav vse. To sva danes pokazali na igrišču. Tudi Cvetana je igrala prav neverjetno,« je po zmagi povedala Williamsova.V polfinalu se bo Williamsova pomerila z nepostavljeno 31-letno Belorusinjo Viktorijo Azarenka, dvakratno finalistko turnirja na igriščih v Flushing Meadowsu. Ta še naprej potrjuje dobro formo, saj je ekspresno odpravila Belgijko Mertensovo po vsega 73 minutah igre. A za Azarenko je to prvi polfinale v New Yorku po letu 2013, kjer pa jo je v finalu nato premagala prav Williamsova. V drugem polfinalu se bosta pomerili Američankain JaponkaSvojega novega teniškega junaka imajo tudi severni sosedje Avstrijci. Dominic Thiem se je pri 27 letih prvič prebil v polfinale tega turnirja in postal tudi prvi Avstrijec, ki se je na tem turnirju prebil med najboljšo četverico. »Trenutno sem res srečen. Igram zelo dober tenis. Posebej dobro pa se počutim po krizi, ki sem jo imel prejšnji teden na turnirju v Cincinnatiju,« je bil gladke zmage, za katero pa se je vseeno trudi dobri dve uri, vesel Avstrijec.Thiem, po diskvalifikacijikot drugi nosilec zdaj prvi favorit na papirju, je dominiral dvoboj in dobival predvsem ključne točke. V prvem nizu je hitro povedel z 2:0 in 4:1 v igrah. V drugem mu je uspel odvzem servisa za vodstvo s 5:2. Tako je Avstrijec tudi nadaljeval in že v uvodu tretjega niza povedel z 2:0. Sledila je krajša kriza, saj je Avstralec zaostanek 1:3 v zadnjem nizu spremenil v vodstvo s 4:3, nato pa je Thiem še enkrat pokazal, da je danes enostavno boljši. »Tudi v prvih dveh nizih izid ne kaže realne slike. Izid bi vsekakor moral biti tesnejši,« je še dejal zmagovalec.V polfinalu bo Thiem igral s 24-letnim Moskovčanom Medvedjevom. Ta je imel obilo dela z rojakom Rubljovom. V prvem nizu je bil Rubljov blizu zmagi, saj je v podaljšani igri vodil s 5:2 in 6:3, Medvedjev pa je s petimi zaporednimi točkami zmogel preobrat. Posebej težko pa je bilo v tretjem nizu, ko Medvedjev zaradi težav z desno ramo potreboval celo zdravniško pomoč. »Današnje zmage sem se res veselil. Na koncu je bilo zelo težko, saj sem vedel, da se zaradi rame lahko vse obrne,« je povedal Medvedjev, ki je glasno proslavil zadnjo točko na igrišče.V drugem polfinalu se bosta pomerila Španecin Nemec