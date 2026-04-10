V Portorožu po ponovitev pravljice iz Kopra

Naša ugledna teniška igralka Tamara Zidanšek bo danes ob 13. uri odprla dvodnevni dvoboj v pokalu Billie Jean King med Slovenijo in Španijo.

Odštevanja je konec, danes ob 13. uri bo slovenska ženska teniška reprezentanca začela novo poglavje v svoji pisani zgodbi. Na prenovljenem štadionu portoroškega teniškega centra v Luciji se bo začel njen dvoboj s Španijo za uvrstitev na finalni turnir pokala Billie Jean King oz. ekipnega svetovnega prvenstva v tenisu. Za uvod bo na igrišče stopila Tamara Zidanšek, zdaj 128. igralka lestvice WTA in nekoč že polfinalistka Roland-Garrosa. https://www.delo.si/sport/tenis/pripotovale-na-obalo-brez-prvih-dveh-zvezdnic Po težavah s poškodbami in menjavah trenerjev se zdaj spet vrača na želeno raven. Zato tudi izžareva izdatno mero pozitivne energije v pričakovanju spektakla na Obali. Tamara, pri slovenski reprezentanci boste odprli dvodnevno pomembno tekmo s Španijo. Kako gledate na to, da ...