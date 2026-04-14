V Portorožu spet živahno

Komaj so si na prenovljenem portoroškem teniškem štadionu v Luciji oddahnili od vrveža, ki je pospremil zanimiv dvoboj reprezentanc Slovenije in Španije, že je napočil za novo predstavo.

V Portorožu se je namreč s kvalifikacijami začel tretji teniški turnir W75 v Sloveniji, v glavnem žrebu pa so med Slovenkami že Polona Hercog, Dalila Jakupović in Alja Senica. Prva nosilka je lanska zmagovalka Avstrijka Julia Grabher.

»Moram povedati, da je zame vedno poseben občutek, ko pridem na Obalo. Nazadnje sem tukaj igrala pred dvema letoma, sicer pa imam na Portorož res lepe spomine še iz mladih let, ko sem tukaj odigrala svoj prvi večji turnir,« je za krovno zvezo dejala Hercogova in dodala: »Turnir je odlično organiziran, res na visoki ravni. Danes nam vreme sicer ni najbolj naklonjeno, a verjamem, da nas v naslednjih dneh čakajo lepi in kakovostni dvoboji. Če pomislim na najlepše spomine, zagotovo izstopa polfinale tukaj v Portorožu. Vedno mi je ustrezalo igrati tukaj, sicer zdaj na nekoliko drugačni podlagi, vendar se novega izziva že veselim."

Tudi 35-letna Jakupovićeva se je krovni zvezi Tenis Slovenija zahvalila za posebno povabilo za nastop: »Zelo sem vesela, da se tenis vrača v Portorož in da se dogajanje na obali znova krepi. Upam, da bo takšnih turnirjev še več. Občutek imam, kot da sem spet doma.«

Tea Starc ne skriva dobre volje od odličnem sodelovanju krovne teniške organizacije z lokalno skupnostjo v Portorožu. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Alja Senica pa pripada mlajšemu rodu: ni še dopolnila 18 let. Tako kot Jakupovićeva je bila pri reprezentanci, ki je prejšnji teden igrala z omenjeno Španijo. »To je res nekaj posebnega: da imam priložnost tekmovati in trenirati s tako izkušenimi igralkami. V zadnjem obdobju veliko treniram tudi s Polono, ki mi je z nasveti in izkušnjami res veliko pomagala, prav tako tudi Dalila. Za to sem jima iskreno hvaležna. Obe imata za sabo izjemno uspešni karieri, zato je zame že samo to, da lahko tekmujem z njima, velika dodana vrednost,« je dejala..

Tea Starc, direktorica Tenisa Slovenija, pa je na novinarski konferenci poudarila, da je zadovoljna s sodelovanjem med občino in krovno zvezo: »Zelo smo veseli in ponosni, da se vračamo v Portorož. To nam res veliko pomeni. Iskrena hvala občini za podporo in tudi klubu za sodelovanje, skupaj lahko ustvarjamo odlične zgodbe. Portorož je pravo teniško mesto in verjamemo, da lahko tukaj organiziramo še veliko vrhunskih dogodkov.«