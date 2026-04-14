Tenis

V Portorožu spet živahno

Po tekmi Slovenije in Španije je napočil čas za teniški turnir W75 s tremi Slovenkami v glavnem žrebu.
Polona Hercog vedno rada igra na Obali. FOTO: Issei Kato/Reuters
S. U., STA
14. 4. 2026 | 15:55
Komaj so si na prenovljenem portoroškem teniškem štadionu v Luciji oddahnili od vrveža, ki je pospremil zanimiv dvoboj reprezentanc Slovenije in Španije, že je napočil za novo predstavo. 

V Portorožu se je namreč s kvalifikacijami začel tretji teniški turnir W75 v Sloveniji, v glavnem žrebu pa so med Slovenkami že Polona Hercog, Dalila Jakupović in Alja Senica. Prva nosilka je lanska zmagovalka Avstrijka Julia Grabher.

»Moram povedati, da je zame vedno poseben občutek, ko pridem na Obalo. Nazadnje sem tukaj igrala pred dvema letoma, sicer pa imam na Portorož res lepe spomine še iz mladih let, ko sem tukaj odigrala svoj prvi večji turnir,« je za krovno zvezo dejala Hercogova in dodala: »Turnir je odlično organiziran, res na visoki ravni. Danes nam vreme sicer ni najbolj naklonjeno, a verjamem, da nas v naslednjih dneh čakajo lepi in kakovostni dvoboji. Če pomislim na najlepše spomine, zagotovo izstopa polfinale tukaj v Portorožu. Vedno mi je ustrezalo igrati tukaj, sicer zdaj na nekoliko drugačni podlagi, vendar se novega izziva že veselim."

Tudi 35-letna Jakupovićeva se je krovni zvezi Tenis Slovenija zahvalila za posebno povabilo za nastop: »Zelo sem vesela, da se tenis vrača v Portorož in da se dogajanje na obali znova krepi. Upam, da bo takšnih turnirjev še več. Občutek imam, kot da sem spet doma.«

Tea Starc ne skriva dobre volje od odličnem sodelovanju krovne teniške organizacije z lokalno skupnostjo v Portorožu. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Tea Starc ne skriva dobre volje od odličnem sodelovanju krovne teniške organizacije z lokalno skupnostjo v Portorožu. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Alja Senica pa pripada mlajšemu rodu: ni še dopolnila 18 let. Tako kot Jakupovićeva je bila pri reprezentanci, ki je prejšnji teden igrala z omenjeno Španijo. »To je res nekaj posebnega: da imam priložnost tekmovati in trenirati s tako izkušenimi igralkami. V zadnjem obdobju veliko treniram tudi s Polono, ki mi je z nasveti in izkušnjami res veliko pomagala, prav tako tudi Dalila. Za to sem jima iskreno hvaležna. Obe imata za sabo izjemno uspešni karieri, zato je zame že samo to, da lahko tekmujem z njima, velika dodana vrednost,« je dejala..

Tea Starc, direktorica Tenisa Slovenija, pa je na novinarski konferenci poudarila, da je zadovoljna s sodelovanjem med občino in krovno zvezo: »Zelo smo veseli in ponosni, da se vračamo v Portorož. To nam res veliko pomeni. Iskrena hvala občini za podporo in tudi klubu za sodelovanje, skupaj lahko ustvarjamo odlične zgodbe. Portorož je pravo teniško mesto in verjamemo, da lahko tukaj organiziramo še veliko vrhunskih dogodkov.«

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Tenis
Tenis

Tamarina smola z zvitim gležnjem podrla načrt o zmagi

Španija v Portorožu ugnala Slovenijo in se uvrstila na finalni turnir ekipnega SP v tenisu. Veronika Erjavec v petek rešila točko, nato je zmanjkalo moči.
Siniša Uroševič 11. 4. 2026 | 18:18
Preberite več
Premium
Šport  |  Tenis
Tenis

Od Tamarinega krika bolečine do Veronikine zmage

Po prvem dnevu tekme Slovenk in Špank v Portorožu izid 1:1. Zaradi močnega zvina gležnja predčasen konec za Tamaro Zidanšek.
Siniša Uroševič 10. 4. 2026 | 18:41
Preberite več
Premium
Šport  |  Tenis
Tenis

V Portorožu po ponovitev pravljice iz Kopra

Naša ugledna teniška igralka Tamara Zidanšek bo danes ob 13. uri odprla dvodnevni dvoboj v pokalu Billie Jean King med Slovenijo in Španijo.
Siniša Uroševič 10. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Dvanajst zakonov v 48 urah: politični dren v novem sklicu parlamenta

Po volitvah: Predsednica prihodnji teden s poslanci o mandatarju. Urejali bi od dohodnine in študentov do dolgotrajne oskrbe.
Barbara Hočevar 13. 4. 2026 | 19:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Stevanović: Še dan pred petkom sem bil za Svobodo največji kralj

Novoizvoljeni predsednik državnega zbora se je odzval na trditve, da je za položaj lobiral pri Golobovi stranki. O označevanju glasovnic ne ve nič, pravi.
14. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Janša v odzivu na madžarske volitve zbadljivo nad Levico in Svobodo

SD in Levica pozdravljata poraz Viktorja Orbána, SDS o ekstremistih in zblojencih, pri NSi in Demokratih čestitajo Pétru Magyaru.
13. 4. 2026 | 11:02
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Geopolitika

Za Kitajsko se zapirajo vrata v Evropsko unijo

Za azijsko silo se je zmanjšal prostor za manipulacije pri enotnosti in enoglasnosti EU.
Zorana Baković 14. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 09:53
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Delo 14. 4. 2026 | 08:24
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Intervju

Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Bruno Glaser

Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Poslovne nepremičnine

Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Nove tehnologije

Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Bavarski navijači so na trnih: kaj bo z Manuelom Neuerjem?

Pred drugo četrtfinalno tekmo z madridskim Realom se pri Bayernu ukvarjajo tudi z usodo kapetana Manuela Neuerja.
14. 4. 2026 | 17:32
Preberite več
Šport  |  Drugo
Odbojka

Pred finalom preglavice za ACH, prednost na strani Calcita

Jutri se v boj za naslov odbojkarskih državnih prvakov podajata ACH Volley Ljubljana in Calcit Volley. Prva tekma bo v Kamniku, ker je Tivoli zaseden.
14. 4. 2026 | 17:04
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Akcija na Kobariškem

Policisti, gasilci, reševalci in vodniki reševalnih psov iskali britanskega mladoletnika

46-letnica in njen sin sta se odpravila na pohod po Kobariški zgodovinski poti, fant je zašel. Pripravljen je bil tudi helikopter Letalske policijske enote.
14. 4. 2026 | 16:21
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
dirka po Sloveniji

Vršič se vrača na dirko po Sloveniji, Roglič, kot kaže, ne

Vzpon na Vršič po 13 letih spet odločilen. V boju za zeleno majico bo prvi domači adut bržkone Omrzel. Red Bull prihaja z Lipowitzem in Tratnikom.
Miha Hočevar 14. 4. 2026 | 16:13
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Odpovedali na stotine letov

Kje se lomi Lufthansa: piloti hočejo višje pokojnine, kabinsko osebje boljše urnike

Lufthansa kljub rekordnim prihodkom ustvarja nižje dobičke; napovedano prestrukturiranje.
Barbara Zimic 14. 4. 2026 | 16:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
NAMIG

Doživite Hrvaško drugače in brez gneče

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 12:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Električni avto? Zdaj je pravi čas!

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

90 % Slovencev dostopa do interneta s telefonom

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Delo 14. 4. 2026 | 13:21
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Intervju z Larsom Sudmannom

BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
Preberite več

