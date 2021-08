V Portorožu vse najboljše Slovenke, prvi nosilki Badosa in Kasatkina

Med prijavljenimi so vse štiri najboljše Slovenke, Tamara Zidanšek, Polona Hercog, Kaja Juvan in Dalila Jakupovič, naziv prve nosilke pa bo pripadel Rusinji Darji Kasatkini, 27. igralki na svetu.



Na zadnji lestvici WTA je sicer še mesto višje Španka Paola Badosa, a glede na to, da Združenje poklicnih igralk (WTA) upošteva uvrstitve iz 23. avgusta, bo prva nosilka 24-letna Rusinja, ki je letos osvojila turnirja v Melbournu za trofejo Phillip Islanda in v Sankt Peterburgu, pred tem pa še v Moskvi (2018) in Charlestonu (2017).



Tamara Zidanšek bo s 40. mestom na svetu sedma nosilka, pred njo pa so Hrvatica Petra Martić, Kazahstanka Julija Putinceva, Romunka Sorana Cirstea in Američanka Alison Riske.



Na turnirju Zavarovalnica Sava Portorož, ki bo potekal od 13. do 19. septembra, bo nastopilo 32 igralk med posameznicami in šestnajst v parih. Nagradni sklad turnirja je 235.238 dolarjev (200.250 evrov).

