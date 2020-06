FOTO:V tenisu moraš znati trpeti, a na koncu tudi uživati

Ljubljana - Monica Seleš je padla v četrtfinalu, Martina Hingis v polfinalu in Conchita Martinez v finalu. Mary Pierce je pred 20 leti na Roland Garrosu osvojila drugi turnir za veliki slam in prvega na peščeni podlagi. V državi, ki jo je zastopala. To je bil vrhunec kariere igralke, ki ji v življenju ni bilo postlano z rožicami.»Moje sanje so se takrat uresničile,« je Mary Pierce v intervjuju za Telegraph povedala iz svojega doma na Floridi, kamor je prišla po koncu karantene v južni Franciji, kjer deluje kot trenerka. »Poleg tega sem proti Seleševi naredila najboljšo potezo v karieri (znameniti udarec med nogama; op. ...