V Wimbledonu še bolj razširjena teniška različica VAR

Tehnologija video pregledov oziroma omogočanja pregleda spornih situacij z video posnetki bo na letošnjem Wimbledonu na voljo na šestih igriščih, so sporočili organizatorji teniškega turnirja za veliki slam, združeni v All England Clubu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Uvedba elektronskega klicanja o tem, ali je žogica prestopila črto igralnega polja ali ne, lani je povzročila nekaj polemik, saj je odmevna okvara pokvarila dvoboj Sonay Kartal v četrtem krogu proti Anastaziji Pavljučenko.

Vendar to organizatorjev ni ustavilo, da ne bi dali zelene luči za več tehnologije, saj lahko igralci v posamičnih tekmah na šestih igriščih za ogled izpodbijajo določene odločitve sodnikov, na primer, ali je žogica dvakrat odskočila, ali se je igralec dotaknil mreže, ali se nagnil čeznjo.

Veljalo bo tudi za druge odločitve, ki bi lahko bile sporne. Prejšnji teden je v Indian Wellsu Britanec Jack Draper kontroverzno izgubil točko, potem ko je sodnik po pregledu odločil, da je njegova gesta odvrnila njegovega nasprotnika Danila Medvedjeva, kljub temu da se je točka nadaljevala.