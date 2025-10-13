  • Delo mediji d.o.o.
    Tenis

    Vacherot po zmagi na Kitajskem poskočil za 164 mest, Juvan tik za prvo stoterico

    Slovenija na svetovni teniški lestvici WTA nima igralke med prvo stoterico, v moški kategoriji so med najboljšo tisočico trije Slovenci.
    Valentin Vacherot je v nedeljo presenetljivo slavil na mastersu v Šanghaju. FOTO: Hector Retamal/Afp
    Valentin Vacherot je v nedeljo presenetljivo slavil na mastersu v Šanghaju. FOTO: Hector Retamal/Afp
    L. Š., STA
    13. 10. 2025 | 11:29
    13. 10. 2025 | 11:30
    3:00
    Španec Carlos Alcaraz ostaja na vrhu posodobljene teniške lestvice ATP. Pred Italijanom Jannikom Sinnerjem ima dobrih tisoč točk naskoka. Ogromen skok je uspel Monačanu Valentinu Vacherotu, ki je v nedeljo presenetljivo slavil na mastersu v Šanghaju. Zmaga mu je na lestvici prinesla skok za kar 164 mest in je po novem 40. igralec sveta.

    Premagal bratranca in osupnil svet: To je povsem noro, ne morem verjeti

    Šestindvajsetletni Vacherot je minuli konec tedna v Šanghaju postal najnižje uvrščeni igralec, ki je kadar koli nastopil v finalu mastersa, v finalu pa je pred tem 204. igralec sveta ugnal še svojega bratranca, Francoza Arthurja Rinderknecha. Vacherot je s slavjem na Kitajskem skočil na 40. mesto, tudi Rinderknech pa je pridobil 26 mest in je po novem 28.

    Na vrhu ni sprememb. Za vodilnima krepko zaostaja tretji Nemec Alexander Zverev. Četrti je Američan Taylor Fritz, peti pa Srb Novak Đoković. Do edine spremembe med prvo deseterico je prišlo na osmem mestu, kjer je Italijan Lorenzo Musseti prehitel Britanca Jacka Draperja.Vodilna Slovenca sta tokrat nekaj mest pridobila. Bor Artnak jih je pridobil 39 in je 465. igralec sveta, Filip Jeff Planinšek pa je s pridobljenimi 36 mesti zdaj 587. Med najboljšo tisočerico se nahaja le še Sebastian Dominko, ki je 967.

    Veronika Erjavec in Kaja Juvan tik za prvo stoterico na svetu

    Slovenija na svetovni teniški lestvici WTA nima igralke med prvo stoterico, sta pa blizu tako Veronika Erjavec kot Kaja Juvan. Prva je glede na minuli teden nazadovala za dve mesti in je ta čas 105. na svetovni lestvici, Juvan pa je napredovala za dve mesti in je 106. Vrh se ni spremenil, vodi Belorusinja Arina Sabalenka.

    Številka dva na svetu je ostala Iga Swiatek, tretja pa zmagovalka turnirja v Wuhanu, Američanka Coco Gauff, ki je zmanjšala zaostanek za Poljakinjo.

    Finalistka Wuhana, Američanka Jessica Pegula, je napredovala s šestega na peto mesto, Rusinja Mira Andrejeva je zdaj šesta. Od Slovenk je poleg Erjavec in Juvan med stotim in dvestotim mestom le še Tamara Zidanšek, ki je zadržala 155. položaj.

