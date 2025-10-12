Premagal bratranca in osupnil svet: To je povsem noro, ne morem verjeti

V dvoboju med presenetljivima finalistoma turnirja serije masters v kitajskem Šanghaju je v nedeljo zmagal Monačan Valentin Vacherot, ki je s 4:6, 6:3 in 6:3 premagal bratranca, Francoza Arthurja Rinderknecha. Vacherot je najnižje uvrščeni igralec, ki je kadar koli nastopil v finalu turnirja te ravni.

Niz presenečenj na turnirju z nagradnim skladom 7,9 milijona evrov se je sklenil s še enim presenečenjem v režiji 26-letnega Vacherota, do danes 204. igralca sveta. Kvalifikant je namreč v glavnem delu žreba nanizal nekaj izjemnih zmag. V polfinalu je s 6:3, 6:4 bil boljši od Srba Novaka Đokovića, pred tem je v četrtfinalu ugnal Danca Holgerja Runeja, v osmini finala pa Nizozemca Tallona Griekspoora.

Bratranca Valentin Vacherot in Arthur Rinderknech sta uprizorila družinski praznik. FOTO: Go Nakamura/Reuters

V finalu pa je prišel do svojega prvega naslova serije ATP z zmago nad bratrancem Rinderknechom, ki je kot 54. igralec na svetu prav tako na turnirju nastopal kot nepostavljen igralec.

»To je povsem noro, ne morem verjeti,« je po zmagi svoje občutke strnil Vacherot, s tem pa bržkone povzel razmišljanje tudi marsikaterega ljubitelja tenisa. Med tistimi, ki so si ogledali finale, je bil tudi švicarska legenda Roger Federer.

»Želim se zahvaliti osebi, brez katere ne bi bil tu. To je seveda Arthur,« je dodal. »Lepše bi bilo, če bi oba lahko zmagala danes, je pa vsekakor slavila naša družina.«

Valentin Vacherot. FOTO: Jade Gao/AFP

Starejši izmed bratrancev je sicer na dvoboju povedel, ko je v tretji igri odvzel servis Vacherotu. V nadaljevanju je 30-letni Rinderknech potrdil vodstvo in osvojil prvi niz.

V drugem nizu sta bila igralca znova precej izenačena, a je Vacherot izkoristil nekaj napak tekmeca v osmi igri in po podaljšani igri prišel do breaka. V zadnjem nizu pa je Monačan takoj povedel z odvzemom servisa, a v nadaljevanju oddal igro na svoj servis in nato do zmage po nekaj drame prišel z novim breakom v deveti igri.

FOTO: Hector Retamal/AFP

Sledila je čustvena podelitev nagrad finalistoma, med katero so Rinderknecha premagala čustva, tako da so mu morali pomagati na stol. »Popolnoma sem izčrpan, dal sem vse od sebe in to je vse, kar je pomembno, ter seveda to, da sem užival na igrišču,« je dejal Francoz.

Rinderknech bo na ponedeljkovi lestvici ATP napredoval na 28. mesto, kar bo njegova najvišja uvrstitev v karieri. Vacherot bo še precej bolj skočil na razpredelnici, napredoval bo namreč kar za 164 mest in bo 40. igralec sveta.