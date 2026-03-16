Velik dan za Italijo

Resda turnir v Indian Wellsu v Kaliforniji zunaj teniškega sveta nima takšne prepoznavnosti kot štirje dogodki za grand slam, a vedno znova zbere najboljše na svetu in dober mesec po Melbournu imenitno popestri teniške dneve prihajajoče pomladi. Še zlasti zmagovalcem ostaja v lepem spominu, tako bo tokrat Janniku Sinnerju, št. 2 svetovne lestvice.

Italijanski zvezdnik, doma tik ob meji z Avstrijo, je v velikem finalu z dvema podaljšanima igrama ugnal izkušenega ruskega tekmeca Danila Medvedjeva – 7.6 (6), 7:6 (4) –, s podvigom gre označiti predvsem njegov drugi niz, saj je takrat v podaljšani igri zaostajal že z 0:4. Sicer pa je Sinnerja že 25. zmaga na turnirjih ATP, na večni lestvici vseh osvojenih turnirjev ATP 1000 se je pridružil velikima Rogerju Federerju in Novaku Đokoviću, obenem pa je pri 24 letih postal najmlajši igralec doslej z osvojenimi vsemi lovorikami na trdi podlagi – torej odprtim prvenstvom tako ZDA kot Avstralije ter turnirji z oznako ATP 1000. Medvedjev je ostal skupno pri 23 teniških lovorikah, tretjič je bil v finalu Indian Wellsa, a je tako kot v prejšnjih nastopih, v letih 2023 in 2024, ko ga je obakrat ugnal Carlos Alcaraz, zapustil igrišče kot poraženec.

Ko pa so Sinnerju po tem finalnem dvoboju, ki je trajal eno uro in 55 minut, namignili, da gre očitno za veliki dan italijanskega športa, saj je dirko formule 1 za VN Kitajske presenetljivo dobil Kimi Antonelli, se mu je obraz raztegnil v zadovoljen nasmeh: "Sem velik privrženec formule 1 in prav čudovito je, da je moj mladi rojak slavil zmago. Očitno je to velik dan za našo deželo. Kimi, hvala!"