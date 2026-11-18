Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz se je uvrstil v polfinale zaključnega turnirja serije ATP v italijanskem Torinu. V drugem krogu skupine Ivana Lendla je popoldne ugnal Rusa Danila Medvedjeva s 6:2, 6:4, v večernem obračunu pa je Špančevo napredovanje potrdil Američan Frances Tiafoe, ki je premagal domačina Flavia Cobollija.

Tiafoe je v prvem krogu prepričljivo izgubil proti Alcarazu (2:6, 2:6), v pomembnem drugem obračunu pa je bil s 7:6 (6), 6:0 boljši od Cobollija, finalista letošnjega Rolanda Garrosa. S tem si je 28-letni Američan priigral odločilni petkov obračun proti Medvedjevu za napredovanje v polfinale. Oba imata doslej eno zmago, potem ko je v prvem krogu Rus ugnal Cobollija.

Alcaraz bo proti odpisanemu Italijanu v petek igral le za prestiž, ob lažji poškodbi stegenske mišice pa bo skušal prihraniti kar največ moči za sobotni polfinale na turnirju, ki ga doslej še ni osvojil. Lani je v finalu izgubil proti tokrat odsotnemu Italijanu Janniku Sinnerju. V polfinalu se bo Alcaraz pomeril proti drugouvrščenemu iz skupine Johna McEnroa. V tej skupini je odprto vprašanje drugega polfinalista, medtem ko si je napredovanje s prvega mesta že zagotovil prvi nosilec, Nemec Alexander Zverev. V četrtek bo igral proti Francozu Arthurju Filsu. Slednji za napredovanje potrebuje zmago in nato poraz Američana Bena Sheltona proti Špancu Rafaelu Jodarju, ki je prav tako staknil lažjo poškodbo po obračunu drugega kroga proti Filsu.