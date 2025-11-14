Velika zmaga slovenskih teniških igralk v Indiji

Slovenija je naredila velik korak k uvrstitvi na predzadnjo stopničko do zaključnega turnirja teniškega pokala Billie Jean King. V Indiji sta Tamara Zidanšek in Kaja Juvan dobili uvodna dvoboja proti Nizozemski, tako da zadnja današnja partija parov ne bo več odločala o zmagovalcu. Slovenijo jutri čakajo še gostiteljice Indijke.

Tamara Zidanšek se je v prvi partiji oddolžila Arantxi Rus za lanski poraz na isti ravni tekmovanja v Velenju ter zmagala po uri in 47 minutah s 6:1 in 7:6. V dvoboju prvorangiranih igralk - obe Nizozemki sta na lestvici WTA malenkostno višje od Slovenk - pa je Kaja Juvan v treh nizih in več kot dveh urah in pol igre ugnala Suzan Lamens s 7:6, 4:6 in 6:3.

Sledi še igra dvojic. Za Slovenijo bosta igrali Dalila Jakupović in Nika Radišić, za Nizozemsko pa Suzan Lamens ter Demi Schuurs.

Slovenija se bo v soboto z začetkom ob 10.30 srečala še z Indijo, ki je na papirju najmanj kvalitetna reprezentanca na prvem kvalifikacijskem turnirju sezone 2026 v pokalu BJK v Bangaloreju. Najboljši igralki Indije sta Sahaja Yamalapalli, 309. na svetu, in Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty (381.).

Zmagovalke turnirja se bodo uvrstile v aprilske kvalifikacije za zaključni turnir pokala Billie Jean King 2026, preostali dve reprezentanci pa bosta 2026 igrali v regionalni skupina 1.