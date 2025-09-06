Veronika Erjavec do izjemnega uspeha in turnirske zmage

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je na Kitajskem dosegla odmeven uspeh. Na turnirju serije WTA 125 v mestu Changsha je v finalu premagala Rusinjo Marijo Timofejevo z rezultatom 6:1 in 6:2 ter se veselila svoje prve lovorike na turnirjih tega ranga, poroča portal Teniskisvet.

Veronika Erjavec, ki je turnir začela kot 138. igralka na lestvici WTA, je v zadnjih mesecih kazala vse boljšo formo, zmaga na Kitajskem pa je potrditev njenega napredka. Po tem uspehu se bo prvič v karieri prebila med 120 najboljših igralk na svetu, kar za 25-letno Slovenko predstavlja nov mejnik.

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je na Kitajskem dosegla odmeven uspeh. FOTO: Voranc Vogel

Finalni dvoboj je potekal povsem po njenih notah. Kot še piše Teniskisvet, je Slovenka odvzela servis nasprotnici v kar šestih od sedmih poskusov, s čimer si je hitro zagotovila prednost in nadzor nad potekom igre.

Po uri in pol je dvignila pokal in s tem popravila vtis iz lanskega finala v Kolumbiji, kjer je morala premoč priznati Romunki Irini Camelii Begu.

Po tem uspehu se bo prvič v karieri prebila med 120 najboljših igralk na svetu. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Pot do naslova v Changshi ni bila lahka. Erjavčeva je med drugim premagala tretjo nosilko, Francozinjo Carole Monnet, domačinko Ma YeXin, peto nosilko s Tajske Lanho Tararudee, v polfinalu pa je po preobratu ugnala še Rusinjo Eriko Reyngold.

Z zmago na Kitajskem se je Veronika Erjavec utrdila kot ena vidnejših slovenskih teniških igralk.

Z zmago na Kitajskem se je Veronika Erjavec utrdila kot ena vidnejših slovenskih teniških igralk. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Njeni rezultati v zadnjem času kažejo na nadaljevanje vzpona po lestvici WTA, so prepričeni pri portalu Teniskisvet, osvojeni turnir pa je zanjo spodbuda pred novimi izzivi in dokaz, da slovenski tenis nanjo lahko resno računa.