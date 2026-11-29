Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je osvojila turnir nižje ravni WTA 125 v argentinskem Buenos Airesu. Šestindvajsetletnica je v finalu ugnala Španko Guiomar Maristany. Idrijčanka je posledično osvojila tretji naslov na turnirjih te ravni.

Slovenka in Španka sta se na peščenem turnirju v argentinski prestolnici potili uro in 44 minut, s 6:4, 6:4 pa je bila boljša Erjavčeva. Po Changshaju in Huzhouju lanskega septembra je to v petem finalu tretji naslov za Slovenko na turnirjih WTA 125.

Erjavčeva je v zadnjih tednih blestela predvsem v dvojicah, potem ko je ta mesec dobila šesti in sedmi turnir serije WTA 125 v Kolumbiji in Čilu skupaj s Kazahstanko Žibek Kulambajevo. Eno turnirsko zmago ima tudi na najvišji ravni, in sicer med dvojicami v Iasiju (WTA 250) z Madžarko Panno Udvardy.

Erjavčeva bo na ponedeljkovi lestvici, čeprav je sezona na najvišji ravni že končana, napredovala na 141. mesto, s čimer bo spet najboljša Slovenka na razpredelnici. Teden je začela na 160. mestu. Na turnirju posameznic v Buenos Airesu je od Slovenk nastopila tudi Polona Hercog in se poslovila po prvem krogu.