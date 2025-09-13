Veronika Erjavec na Kitajskem v finalu za preboj med najboljših sto

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec nadaljuje odlične predstave na turnirjih serije WTA 125 na Kitajskem. Potem ko je pretekli konec tedna osvojila turnir v Changshaju, bo v nedeljo igrala tudi v finalu peščenega turnirja v mestu Huzhou. V polfinalu je namreč s 6:0, 6:2 premagala Rusinjo Anastasijo Gasanovo.

Erjavec, tretja nosilka na turnirju z nagradnim skladom 98.000 evrov, tudi ta teden na Kitajskem ne popušča. Do finala je napredovala brez izgubljenega niza, danes pa je proti 235. igralki sveta v uri in šestih minutah dvoboja izgubila le dve igri.

Tudi v četrtfinalu je Japonki Kjoki Okamura zavezala kravato v prvem nizu ob zmagi s 6:0, 6:2.

V finalu se bo 25-letna Slovenka pomerila z Rusinjo Alino Čarajevo (159. na lestvici WTA), ki je s 6:2, 6:1 premagala Francozinjo Carole Monnet (225.). Za nameček jo čez nekaj ur čaka še polfinale dvojic.

Za Erjavec bo to tretji posamični finale na ravni turnirjev, v katerega spada tudi ljubljanski, ki ta teden poteka na igriščih v Tivoliju. Ob zmagi v Changshaju je novembra lani izgubila še v finalu kolumbijskega Calija.

Na najvišji ravni WTA ima zmago v dvojicah v Iasiju (WTA 250) julija letos. Na ravni WTA 125 pa ima tri turnirske zmage med pari.

Z novim zmagoslavjem na turnirju serije WTA 125 bi se Erjavec prvič v karieri prebila med najboljših 100 igralk. Odvisno od razpleta turnirja WTA 250 v Sao Paulu bi bila v ponedeljek bodisi 99. bodisi 100. igralka sveta.

Svojo najboljšo uvrstitev drži od ponedeljka, ko je zasedla 119. mesto, virtualno pa je pred finalom že 105. igralka lestvice WTA.