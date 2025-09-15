Veronika Erjavec prvič med stoterico na svetovni lestvici

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je po nedeljski zmagi na turnirju WTA 125 v Huzhouju na Kitajskem prvič v svoji karieri prišla med najboljšo stoterico igralk na svetovni lestvici WTA, trenutno zaseda 99. mesto. Z zmago na domačem ljubljanskem turnirju se je na 128. mesto prebila Kaja Juvan.

Veronika Erjavec je na Kitajskem osvojila dva zaporedna turnirja, na katerih ni oddala nobenega niza. S tem je prišla najvišje v svoji karieri in 25-letnica je tako v življenjski formi. Letos se je prebila tudi v drugi krog turnirja za grand slam v Wimbledonu, s čimer dokazuje, da je pred njo še lepa pot.

Kaja Juvan je v Tivoliju prišla do svoje prve turnirske zmage na ravni WTA 125. FOTO: Črt Piksi/Delo

Enako velja za leto dni mlajšo Kajo Juvan. Ljubljančanka je minuli vikend slavila na domačem turnirju Zavarovalnica Sava Open, ki ga je gostil Tivoli. Pred tremi leti je bila Juvanova že 58. igralka sveta, a je po lanskem igralnem premoru izgubila precej mest. Veseli dejstvo, da se zdaj počasi vrača na stare tirnice.

Tamara Zidanšek, ki se je v Ljubljani borila z boleznijo in izpadla že v prvem krogu, je na 152. mestu, Dalila Jakupović pa je 299. V vodstvu je zmagovalka zadnjega turnirja velike četverice v New Yorku Arina Sabalenka, ki ima dobrih tri tisoč točk prednosti pred Igo Swiatek na drugem mestu. Poljakinji je tik za petami Američanka Coco Gauff, sledita Amanda Anisimova in Mira Andrejeva.