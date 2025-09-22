Veronika ostala v klubu 100

V domačih teniških krogih še naprej odmeva viden dosežek izpred enega tedna, ko sta zdaj naši dve vodilni igralki – Veronika Erjavec in Kaja Juvan – v nedeljo osvojili dve lovoriki. Prva se je veselila zmage na turnirju WTA 125 v Huzhouju na Kitajskem, Kaja pa v svoji Ljubljani na odlično organiziranem teniškem prazniku v Tivoliju. Tudi tu je bilo tekmovanje deklet z oznako WTA 125, seveda pa ostaja želja domače krovne teniške organizacije Tenis Slovenija, da bi v prihodnje imeli še močnejši turnir z oznako 250. Ta je že bil pri nas, spomin na izjemno mednarodno konkurenco z Jeleno Ribakino, Barboro Krejčikovo, Donno Vekić in drugimi športnimi zvezdnicami v svojih državah je lep.

Tako kot je tudi od prejšnjega tedna naprej iz slovenskega zornega kota lep pogled na svetovno lestvico teniških igralk. Erjavčeva se je po omenjeni zmagi uvrstila med najboljših 100 na svetu, na 99. mestu je ostala tudi po enem tednu in tako sproščeno ter obenem zelo motivirano pričakuje sklepni del sezone 2025. Podobno kaže zapisati tudi za Juvanovo – ostala je na 128. mestu. uvrstitev pa je glede na enoletno tekmovalno odsotnost celo presegla pričakovanja stroke in tistih, ki podrobno spremljajo teniško pot 24-letne Ljubljančanke.

Kaja Juvan se je na domačem turnirju odrezala z odlično igro. FOTO: Črt Piksi/Delo

Tamara Zidanšek v nasprotju z omenjenima rojakinjama v zadnjih tednih ni tako vidno opozorila nase, v tem tednu je zdrsnila s 172. mesta na 152., Dalila Jakupović pa se je z 299. premaknila na 296.

Na vrhu lestvice je ob prepričljivi prednosti ostala beloruska zvezdnica Arina Sabalenka, za njo sta tako kot en teden prej Iga Šwiatek (Pol) in Coco Gauff (ZDA).