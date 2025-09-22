  • Delo d.o.o.
    Tenis

    Veronika ostala v klubu 100

    Na svetovni lestvici teniških igralk je Veronika Erjavec ostala na 99. mestu, Kaja Juvan pa na 128. Na vrhu prepričljivo Arina Sabalenka.
    Veronika Erjavec je med 100 najboljšimi teniškimi igralkami na svetu. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Veronika Erjavec je med 100 najboljšimi teniškimi igralkami na svetu. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    S. U.
    22. 9. 2025 | 09:10
    V domačih teniških krogih še naprej odmeva viden dosežek izpred enega tedna, ko sta zdaj naši dve vodilni igralki – Veronika Erjavec in Kaja Juvan – v nedeljo osvojili dve lovoriki. Prva se je veselila zmage na turnirju WTA 125 v Huzhouju na Kitajskem, Kaja pa v svoji Ljubljani na odlično organiziranem teniškem prazniku v Tivoliju. Tudi tu je bilo tekmovanje deklet z oznako WTA 125, seveda pa ostaja želja domače krovne teniške organizacije Tenis Slovenija, da bi v prihodnje imeli še močnejši turnir z oznako 250. Ta je že bil pri nas, spomin na izjemno mednarodno konkurenco z Jeleno Ribakino, Barboro Krejčikovo, Donno Vekić in drugimi športnimi zvezdnicami v svojih državah je lep.

    Tako kot je tudi od prejšnjega tedna naprej iz slovenskega zornega kota lep pogled na svetovno lestvico teniških igralk. Erjavčeva se je po omenjeni zmagi uvrstila med najboljših 100 na svetu, na 99. mestu je ostala tudi po enem tednu in tako sproščeno ter obenem zelo motivirano pričakuje sklepni del sezone 2025. Podobno kaže zapisati tudi za Juvanovo – ostala je na 128. mestu. uvrstitev pa je glede na enoletno tekmovalno odsotnost celo presegla pričakovanja stroke in tistih, ki podrobno spremljajo teniško pot 24-letne Ljubljančanke.

    Kaja Juvan se je na domačem turnirju odrezala z odlično igro. FOTO: Črt Piksi/Delo
    Tamara Zidanšek v nasprotju z omenjenima rojakinjama v zadnjih tednih ni tako vidno opozorila nase, v tem tednu je zdrsnila s 172. mesta na 152., Dalila Jakupović pa se je z 299. premaknila na 296. 

    Na vrhu lestvice je ob prepričljivi prednosti ostala beloruska zvezdnica Arina Sabalenka, za njo sta tako kot en teden prej Iga Šwiatek (Pol) in Coco Gauff (ZDA).  

    Sorodni članki

    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Veronika Erjavec prvič med stoterico na svetovni lestvici

    Potem, ko sta minuli vikend Veronika Erjavec in Kaja Juvan prišli do prestižnih zmag na turnirjih WTA 125, sta zdaj nagrajeni z napredkom na svetovni lestivici.
    15. 9. 2025 | 08:23
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Slovenska zmaga v Tivoliju

    Kaja Juvan s svojim prvencem dopolnila veseli teniški dan

    V finalu turnirju WTA 125 Zavarovalnica Sava Open je Ljubljančanka s 6:4, 6:4 premagala Švicarko Simono Waltert.
    Gorazd Nejedly 14. 9. 2025 | 14:16
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    Demografija

    Svetovna populacija se krči mnogo hitreje od napovedi

    Celotna stopnja rodnosti upada že stoletja, večinoma iz pozitivnih razlogov. Nižji vrhunec prebivalstva od pričakovanega pa ima ogromne posledice za človeštvo.
    The Economist 21. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Derbi na Otoku

    Navijači imajo dovolj »idiota«, Šeško razdvaja javnost

    Navijači Chelseaja so po porazu z 1:2 besni na vratarja Roberta Sancheza, ki je bil izključen na začetku tekme. Ocene videnega pri Benjaminu Šešku močno nihajo.
    21. 9. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Stojan Petrič, gospodarstvenik

    Stojan Petrič: Največji posel Kolektorja je propadel zaradi hišne preiskave

    S Stojanom Petričem smo se pogovarjali o stanju v medijih, o pravnomočni oprostilni sodbi ter gospodarskem razvoju Slovenije in Evrope.
    Bojan Budja, Janez Tomažič 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
