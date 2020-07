Vettel v pogovorih za selitev k Racing Pointu

Stroll ima pri moštvu zagotovljen sedež za sezono 2021

Sebastian Vettel (levo) se je na Štajerskem pridružil pobudi Lewisa Hamiltona (desno). FOTO: Mark Thompson/Reuters

Moštvo formule 1 Racing Point je po navedbah nemškega časopisa Bild začelo pogovore s štirikratnim svetovnim prvakom. Nemec po letošnji sezoni zapušča moštvo, od prihodnje sezone tovarniško moštvo, pa je edini pravi kandidat, da 33-letniku ponudi konkurenčni sedež v F1 za prihodnjo sezono.Bild po poročanju nemške tiskovne agencije dpa navaja, da bi lahko Vettel v moštvu zamenjal Mehičana, ki mu prav tako poteče pogodba po letošnji sezoni. Moštvo pa ima do 31. julija čas, da aktivira klavzulo, ki omogoča Mehičanu sedež v moštvu Aston Martina za sezono 2021.Bild sicer navaja, da je vodja moštvabolj naklonjen trenutni zasedbi, medtem ko bi britanskemu koncernu podpis pogodbe s Vettlom prinesel večjo medijsko izpostavljenost ter dodatna sponzorska sredstva. Drugi dirkač ekipe, Kanadčan, sin milijarderja, ki ima v lasti večinski delež Racing Pointa, ima pri moštvu zagotovljen sedež za sezono 2021.Vettla bo v naslednji sezoni pri poskočnem konjičku iz Maranella nadomestil Španec(McLaren). Racing Point po dveh dirkah kaže solidno formo in v skupnem seštevku med konstruktorji zaseda četrto mesto. Trenutno so po pritožbipod preiskavo komisarjev Mednarodne avtomobilistične zveze (), ker naj bi v določenih komponentah dirkalnika kršili pravila Fie.