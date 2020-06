Virus kaznoval balkanske posle

Zadar

Na turnirju v Zadru so se tako kot prej v Beogradu požvižgali na navodila zdravstvenih ustanov. FOTO: Cropix

Župana v izolaciji

Novak Đoković (desno) se je v hipu prelevil iz junaka v bedaka. FOTO: Cropix

Portorož se je umaknil

- Ponosni Srbi in Dalmatinci se ne ustrašijo niti nekajkrat večjega sovražnika od sebe, kaj šele nevidnega, kakršen je virus sars-cov-2. A dogodki iz Zadra, kjer se je drugi turnir Adria Tour prvega tenisača na svetusprevrgel v farso in končal brez finala, so jih postavili v zmoto in bodo zahtevali odgovore.Nedeljske volitve v Srbiji, ki jih je dobil, in bližajoče se na Hrvaškem so povzročile tudi nepremišljene poteze v smeri neupoštevanja navodil v boju proti bolezni covid-19. Tribune so bile polne, higienski standardi na zelo nizki ravni, o distanci ne duha ne sluha.Ko so po spletu zakrožili posnetki iz beograjskega nočnega kluba , v katerem so si prejšnji teden dali duška Đoković, Avstrijec, Nemecin Bolgarter plesali zgoraj brez, so mnogi dvignili obrvi. V srbskem glavnem mestu si je v tistem času nogometni derbi med Crveno zvezdo in Partizanom ogledalo več kot 20.000 ljudi in tudi to naj bi povzročilo drugi val epidemije na Balkanu, ki se je preselil tudi v Zadar, kjer je najprej zbolel Dimitrov in vest sporočil v nedeljo iz Monte Carla.Takoj so testirali vse, ki so bili v stiku z njim, pokazalo se je, da je okužen tudi hrvaški teniški igralec, pa fizioterapevt Dimitrovain, Đokovićev kondicijski trener. Slednji v Zadru ni hotel dati brisa, ampak je odpotoval na testiranje v Beograd. Izid še ni znan.Nole je sicer že prej dvignil veliko prahu, ko je izjavil, da se ne bi cepil proti novemu koronavirusu , če bi se moral za sodelovanje na turnirjih.Zadrski izbruh je pokazal, kaj lahko povzroči neodgovorno obnašanje. Mnogi kažejo s prstom na hrvaškega premiera, ki je dobil nekaj političnih točk, ko se je tako kot nekateri drugi ljudje iz hrvaškega javnega življenja rokoval z Đokovićem in izjavil, da je turnir (direktor je bil) velika promocija hrvaškega turizma ...Plenković in ljudje okrog njega so se morali testirati, premier je povedal, da je poslal v samoizolacijo okrog 50 ljudi, tudi župana Zadra in zadrske županije,in. Turnir v Zadru si je ogledal tudi mariborski župan. Počuti se dobro, stika z igralci in organizatorji ni imel. Ker je še vedno na dopustu, bo preventivni test opravil v sredo. Če bo ta negativen oziroma se njegovo počutje ne bo poslabšalo, se namerava vrniti na delo.Ni manjkalo veliko, da bi ekshibicijski turnir zavil tudi v Slovenijo. Đokovićeva družina je hotela nadomestno lokacijo za odpovedan turnir v Črni gori najti v Portorožu, vendar je Teniška zveza Slovenije ocenila, da omejitev števila obiskovalcev na 500 ne bi pokrila stroškov organizacije. Kaj bo z napovedanima julijskima turnirjema v Banjaluki in Sarajevu, ni znano. Jasno pa je, da je Đoković izgubil kar nekaj privržencev in si nakopal gnev na družbenih omrežjih.Vprašanje je, zakaj niso pred turnirjem testirali vseh nastopajočih. Zdaj bodo morali testirati več sto ljudi, tudi nadobudne pobiralce žogic iz karlovškega kluba ... Morda so napovedi nekaterih, da se pravi tenis še dolgo ne bo vrnil, preveč pesimistične, a takšni balkanski posli pripomorejo k temu, da se bodo morda uresničile.