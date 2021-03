Vodilni premočni za kalifornijske kralje

Vodilno moštvo zahodne skupine Vegas Golden Knights je bilo v NHL premočan tekmec za Los Angeles Kings. Kralji so na domačem ledu dvorane Staples Center izgubili z 2:4. Anže Kopitar je bil podajalec pri prvem golu domačoh hokejistov za 1:2.



Že po trinajstih minutah tekme so gostje iz Las Vegasa povedli z 2:0. Oba gola je prispeval Max Pacioretty. Zgolj 18 sekund pred koncem prve tretjine so kralji izenačili. Na 1:2 je znižal Alex Iafallo, ki mu je pri zadetku asistiral slovenski hokejski as Kopitar.



Trevor Moore je v 27. minuti poskrbel za drugi zadetek kraljev in izenačenje 2:2. A so bili v nadaljevanju člani gostujoče zasedbe iz Las Vegasa podjetnejši. William Karlsson je povišal na 3:2, končni izid pa je postavil William Carrier v 51. minuti.



Moštvi se bosta še enkrat pomerili v nedeljo pozno zvečer.



LA Kings v razvrstitvi skupine zasedajo peto mesto s 30 točkami. Vegas ima na vrhu skupine 13 točk več.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: