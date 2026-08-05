Vrnitev prestavljena, Alcaraza ne bo v Cincinnatiju

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz ne bo nastopil na mastersu serije 1000 v Cincinnatiju. Lanski zmagovalec tekmovanja v Ohiu zaradi poškodbe desnega zapestja ne nastopa vse od aprila in je izpustil tudi odprto prvenstvo Francije in Wimbledon.

»Vemo, da Carlos počne vse, kar je v njegovi moči, da bi se čim prej vrnil na turnirje. Želimo mu vse najboljše pri okrevanju in se veselimo, da ga bomo v prihodnosti spet lahko pozdravili v Cincinnatiju,« je ob umiku Španca sporočil direktor turnirja Bob Moran. Glavni del mastersa se bo začel 13. avgusta in bo trajal do 23. t. m., sedem dni kasneje pa se bo začelo tudi odprto prvenstvo ZDA.

Alcaraz, lanski zmagovalec v New Yorku, je prejšnji teden na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, v katerem je že treniral z loparjem. Na posnetkih je razvidno, da je uporabljal tudi prevezo čez eno oko, kar igralci storijo, da neprekrito oko z večjo intenzivnostjo sledi žogici. A Cincinnati bo zanj prišel prezgodaj.

Sedemkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je kljub daljši odsotnosti drugi igralec sveta. Teniška karavana je trenutno v Montrealu, kjer poteka kanadski masters, na katerem pa poleg Španca manjkata tudi prvi igralec sveta Jannik Sinner in Novak Đoković.