    Tenis

    Vročinski val v Avstraliji ustavil teniške igralce in kolesarje

    Čeprav se v Sloveniji te dni temperature spuščajo pod ledišče, pa imajo v Avstraliji težave z visokimi poletnimi temperaturami.
    Jannik Sinner brez težav melje naprej proti finalu. FOTO: Martin Keep/AFP
    Jannik Sinner brez težav melje naprej proti finalu. FOTO: Martin Keep/AFP
    M. Ru., STA
    24. 1. 2026 | 07:47
    Vročinski val v Melbournu je organizatorje odprtega teniškega prvenstva Avstralije prisilil, da so prekinili tekme zaradi zaščite zdravja igralcev. V vročinskih razmerah je dvoboj pod streho osrednjega igrišča uspelo zaključiti Italijanu Janniku Sinnerju, drugemu nosilci, ki je v tretjem krogu ugnal Eliota Spizzirrija iz ZDA s 4:6, 6:3, 6:4 in 6:4.

    Številka ena se je sprehodila v osmino finala

    »Najprej sem se spopadal s krči v nogah, nato v roki, nato pa povsod. Ampak tenis je tudi mentalna igra. Če že nisem mogel igrati po svojih najboljših močeh, sem igral tako dobro, kot sem lahko. Če želim tukaj priti daleč, tako kot v preostalem delu sezone, moram dobro igrati tudi tedaj, ko je vroče,« je dogajanje strnil Sinner.

    Njegov rojak in peti nosilec, Lorenzo Musetti, je prav tako pod streho po petih nizih izločil Čeha Tomaša Machača s 5:7, 6:4, 6:2, 5:7 in 6:2. Tudi tretji Italijan, Luciano Darderi, je bil uspešen, izločil je Rusa Karena Hačanova, petnajstega nosilca, bilo je 7:6 (5), 3:6, 6:3 in 6:4.

    Vročina je ustavila tudi najboljše kolesarje na svetu, ki se te dni merijo na etapni dirki Tour Down Under v okolici Adelajde. Kraljevska etapa, katere cilj bi moral gostiti znani vzpon Willunga, je bila skrajšana in tako so bili na delu šprinterji. Po včerajšnjem šestem mestu Žak Eržen tokrat ni bil med najboljšimi, Gal Glivar pa že pričakuje jutrišnjo razgibano etapo. Zaradi poškodbe je odstopil lanski zmagovalec Jhonatan Narváez. 

    Pri dekletih brez presenečenj

    V ženskem delu turnirja so še pred prekinitvijo brez težav slavile tri predstavnice ZDA. Četrta igralka uvodnega grand slama sezone Amanda Anisimova je bila boljša od rojakinje Peyton Stearns s 6:1, 6:4, šesta v žrebu Jessica Pegula ni imela veliko dela z Rusinjo Oksano Selehmetjevo s 6:3 in 6:2. Madison Keys, branilka naslova in deveta nosilka, je le pet iger prepustila Čehinji Karolini Pliškovi in slavila s 6:3 in 6:3.

    Amanda Anisimova se veseli zmage nad Peyton Stearns. FOTO: William West/AFP
    Amanda Anisimova se veseli zmage nad Peyton Stearns. FOTO: William West/AFP

    V času prekinitve sredi popoldneva po lokalnem času je bila temperatura 35 stopinj Celzija z napovedjo, da se bo do 17. ure povzpela na 40 stopinj, je sporočila mestna meteorološka služba. Čeprav so se organizatorji turnirja odločili za previdnostni ukrep zaradi vročine, za prebivalce mesta ni bilo izdano nobeno opozorilo pred vročinskim valom.

    Tri od teh tekem so bile v teku, ko je bila igra prekinjena. Sinner in Spizzirri sta bila izenačena v nizih, Musetti in Machač sta igrala peti niz, Linda Noskova in Wang Xinyu pa sta bili v prvem nizu izenačeni na 2:2. Prvi omenjeni tekmi z Italijanoma na igriščih Rod Laver in John Cain so nato nadaljevali zelo hitro, potem ko so zaprli streho.

    AvstralijaTour Down UndertenisJannik SinnerNovak ĐokovićOP AvstralijeMelbournevročinski val

