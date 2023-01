Vse boljši Đoković skupaj z navijači zapel tudi mami

V nadaljevanju preberite:

Nastopi teniškega velemojstra Novaka Đokovića so vredni ogleda, njegovi navijači so glasni, kar je razumljivo, saj v Avstraliji živi številčna srbska diaspora. Potem ko so Avstralci lani Đokovića na – milo zapisano – nenavaden način izgnali iz države, ima ob letu osorej imenitno priložnost za »revanšo« z uradnimi organi. Do nedeljskega finala je resda še dolga pot, Tommy Paul igra zanimiv tenis, »Nole«​ ga v petek zjutraj zagotovo ne bo podcenjeval.