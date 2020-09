Vzornik Federer pobiču svetoval garanje za izziv na igranje

Ljubljana

Ruski Nemec in Hrvat Borna Ćorić se po dvoboju zaradi virusne družbene razdalje nista rokovala, temveč dotaknila z loparji. FOTO: Robert Deutsch/Usa Today Sports

17,855.100

evrov je doslej z nagradami na teniški poti zaslužil ruski Nemec Alexander Zverev

Ameriška teniška zvezdnica in zmagovalka 23 turnirjev za grand slam Serena Williams je v četrtfinalu odprtega prvenstva ZDA s 4:6, 6:3 in 6:2 izločila Cvetano Pironkovo. Tako je končala pravljico 32-letne Bolgarke, ki na turneji WTA ni nastopala tri leta.

- Koronavirusa imajo že vsi vrh glave. Teniški igralci na jadranski turnejiso se z zabavo razmetali v Beogradu in Zadru, za razliko od drugih Nemec ruskega roduni bil pozitiven na kontroli za pandemona, a je obljubil, da se bo po vrnitvi domov v Monako samoizoliral.A 23-letnika, s svojimi svetlimi kodri je pravi magnet za lepši spol, so v Monte Carlu v zasebnem klubu ujeli pri kršenju preventivne socialne razdalje, požel je kritike, zdaj pa žanje pohvale.Da se lahko zabavaš, si je treba, vsaj običajno je tako, najprej nekaj denarja tudi prigarati. Zverev si je zdaj napolnil denarnico, saj se je na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku prvič v karieri uvrstil v polfinale. Ta preboj med zadnje štiri na turnirju pa sledi polfinalu že na avstralskem velikem slamu v Melbournu. Teniški Alexander Veliki, visok je kar meter in 98 centimetrov, je v četrtfinalu z 1:6, 7:6 (5), 7:6 (1) in 6:3 ugnal HrvataZa uvrstitev v finale se bo pomeril s Špancem, ta je odpravil Kanadčanas 3:6, 7:6 (5), 7:6 (4), 0:6 in 6:3. »Za vrhunske rezultate je treba igrati bolj agresivno, tako pa ni bilo na začetku turnirja,« pove sinin, oba sta poklicno igrala tenis za barve Sovjetske zveze, tudi starejši bratje prijel za teniški lopar.Je pa Alexander Zverev ostro odgovoril 18-kratni velikoslamovski šampionki, ko je ta njegovo nenapadalno igro proti Ćoriću ocenila za otroško igrico, v kateri sodelujoči ob rimah pesmi ploskajo. Prav tako je češka legenda opozorila, da s takšnim slogom igranja nikoli ne bo zmagal na katerem od štirih največjih turnirjev v sezoni.»Morda bi morala preveriti moj izkupiček proti največjim asom, denimo proti, ko proti njemu igram s pozitivno naravnanostjo. Že večkrat sem premagal tudi Novaka Đokovića. Včasih je igrati slabše, a vseeno napredovati na turnirjih, pomembneje kot udejanjati svoj najboljši tenis. V preteklosti sem se prevečkrat zaletel, zdaj sem se naučil spopasti s pritiskom velikih pričakovanj,« je razložil mladenič, ki je v času odraščanja prebival v Hamburgu, kjer je bil tudi rojen.Ko se je kot najstnik teniško brusil, je zime preživljal v akademiji na Floridi. V družbi starejšega brata je že kot otrok srečal velike zvezdnike, kot petleten se je fotografiral s Federerjem, ta mu je navrgel: »No, če boš trdo treniral, bova lahko nekoč igrala eden proti drugemu.«in Đokovića je spoznal kot štiriletni pobič, a Federer je njegov vzornik.Alexander Zverev, v teniški karieri je svetovna številka sedem doslej zaslužil 17,855.100 evrov, v prostem času igra košarko in golf, je navijač košarkarjev Miami Heat, torej tudi. Zmagovalec finalnega turnirja ATP leta 2018 sicer od lanskega novembra zasebno prijateljuje z nemško manekenko