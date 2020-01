Wawrinka izločil četrtega nosilca Medvedjeva

Ljubljana - Na prvem teniškem velikem slamu sezone v Avstraliji je Stanislas Wawrinka izločil četrtega nosilca Danila Medvedjeva. Trikratni zmagovalec turnirjev velike četverice in 15. nosilec turnirja v Melbournu je v osmini finala po petih nizih s 6:2, 2:6, 4:6, 7:6 (2) in 6:2 premagal mladega Rusa.



Medvedjev je izgubil prvi niz, potem pa naslednja dva zanesljivo dobil. V četrtem nizu sta potem igralca dobila vse igre na svoj servis, v podaljšani pa je bil uspešnejši 34-letni Švicar, ki jo je dobil s 7:2.



V odločilnem petem nizu je 23-letni Medvedjev takoj izgubil igro na svoj servis, potem imel v četrti tri priložnosti za odvzem servisa Švicarju in izničenje zaostanka, a ni bil uspešen, v sedmi igri pa je znova izgubil igro na svoj servis. Wawrinka je v naslednji igri izkoristil prvo žogico za zmago in se petič v karieri uvrstil v četrtfinale turnirja v Melbournu.



Švicar se bo za polfinale pomeril z zmagovalcem dvoboja med Rusom Andrejem Rublevom in Nemcem Alexandrom Zverevom, sedmim nosilcem turnirja.



Pred tem si je sicer kot prvi v moški konkurenci četrtfinale zagotovil peti nosilec Avstrijec Dominic Thiem. Za prvi četrtfinale na odprtem prvenstvu Avstralije je Thiem premagal desetega igralca sveta Francoza Gaela Monfilsa s 6:2, 6:4 in 6:4.



Zdaj igrata Rafael Nadal in domači junak Nick Kyrgios. Španec je v vodstvu v nizih z 2:1 (6:3, 3:6, 7:6 (6).