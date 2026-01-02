Williamsova bo v Avstraliji postala rekorderka

Sedemkratna prvakinja teniških turnirjev za veliki slam v posamični konkurenci Venus Williams je pri 45 letih prejela posebno povabilo, wild card, za igranje v glavnem žrebu prvega velikega turnirja v letu 2026. Američanka bo postala najstarejša ženska, ki bo igrala na uvodnem turnirju sezone za grand slam v Avstraliji.

Američanka bo prvič po letu 2021 nastopila v glavnem žrebu odprtega prvenstva Avstralije v Melbourne Parku. »Navdušena sem, da bom spet lahko zaigrala v Avstraliji, in se veselim tekmovanja med avstralskim poletjem,« je dejala Williamsova. »Tam sem imela toliko neverjetnih spominov in hvaležna sem za priložnost, da se vrnem na kraj, ki je toliko pomenil moji karieri.«

Venus Williams, finalistka odprtega prvenstva Avstralije v posamični konkurenci v letih 2003 in 2017, je petkratna zmagovalka Wimbledona in dvakratna zmagovalka odprtega prvenstva ZDA. Postala bo najstarejša igralka na OP Avstralije po Japonki Kimiko Date, ki je bila stara 44 let, ko je leta 2015 izgubila v prvem krogu.

Williamsova, štirikratna zmagovalka Australian Opna v dvojicah, se bo na turnir, ki se bo začel 18. januarja, začela pripravljati naslednji teden na pripravljalnem turnirju v Aucklandu, potem ko se je po 16-mesečnem premoru lani vrnila na OP ZDA. Uspešnejša od Venus je njena mlajša sestra Serena Williams, ki je v karieri osvojila 23 turnirjev za veliki slam med posameznicami.

Na uradni strani odprtega prvenstva Avstralije so decembra objavili seznam prijavljenih igralcev in igralk, ki imajo že zagotovljen nastop v glavnem delu letošnjega OP Avstralije. Med njimi je tudi Slovenka Kaja Juvan. Petindvajsetletna Ljubljančanka je neposredni preboj v glavni del turnirja v deželi tam spodaj ujela za las. Na objavljenem seznamu je nižje uvrščena igralka z zagotovljenim nastopom v glavnem delu turnirja le še Francozinja Leolia Jeanjean. Za Kajo Juvan bo to že šesti nastop v glavnem delu OP Avstralije. Najdlje se je prebila leta 2021, ko je klonila v tretjem krogu.

Za las je mesto v glavnem delu turnirja iz rok spolzelo drugi najvišje uvrščeni Veroniki Erjavec. Razlog je med drugim ta, da so se na turnir prijavile tri igralke, ki koristijo status zamrznjene uvrstitve oziroma zaščitenega rankinga. Erjavec bo še drugo leto zaporedoma igrala v kvalifikacijah Melbourna, razen, če se do turnirja zgodita še vsaj dve odpovedi.

Kaja Juvan je edina Slovenka z zagotovljenim nastopom v glavnem delu tekmovanja. FOTO: Voranc Vogel

V kvalifikacijah pa bo zagotovo nastopila Tamara Zidanšek, ki s trenutnim položajem na lestvici (161.) ne more upati na neposreden preboj v glavni del turnirja. Četrta najvišje uvrščena Slovenka Polona Hercog se na lestvici WTA še vedno nahaja prenizko (334.), da bi lahko zaigrala v kvalifikacijah. Enako Dalila Jakupović, ki je na 337. mestu svetovne jakostne lestvice.