Williamsova in Alcaraz navdušila, a obstala v četrtfinalu

Zvezdniški dvojec Serena Williams in Carlos Alcaraz se je prebil do četrtfinala turnirja mešanih dvojic v New Yorku, v katerem je moral priznati poraz Belindi Bencic in Flaviu Cobolliju. Nasprotnika sta tekmo za mesto v polfinalu dobila s 5:4 (4) in 4:1.

Serena Williams je na odprtem prvenstvu ZDA nastopila prvič po letu 2022, ko je izgubila proti Ajla Tomljanović in se nato vse do letos poslovila od tenisa. Alcaraz pa je na turnirju mešanih dvojic zaigral prvič po poškodbi desnega zapestja, ki jo je utrpel aprila. Skupaj sta med posamezniki osvojila 30 naslovov na turnirjih za grand slam, kar je rekord za ekipo na tovrstnem tekmovanju.

Ob prihodu na prvo tekmo so jima navijači namenili glasen aplavz, podpora pa je bila občutna tudi med dvobojem z Lloydom Glasspoolom in Erin Routliffe, ki sta ju Williamsova in Alcaraz premagala s 5:3 in 4:1. »Vsi so lahko videli, kako sem bil živčen,« je po zmagi povedal Španec. »Že pri prvi točki sem naredil dvojno napako. Bil sem res, res živčen ... Na igrišču me ni bilo skoraj pet mesecev. Skoraj sem pozabil, kakšen je občutek, ko spet stopiš na igrišče. (Živčnost) je trajala le nekaj iger, potem mi je Serena olajšala zadeve.« Američanka ne bo nastopila med posameznicami, potem ko je zavrnila posebno povabilo organizatorjev, medtem ko bo Alcaraz ob odsotnosti Jannika Sinnerja poskušal ubraniti svojo lansko zmago.

Đoković in Sabaleka sta klonila na prvem dvoboju. FOTO: Sarah Stier/Getty Images Via AFP

V prvem kolu turnirja sta izpadla srbski zvezdnik Novak Đoković in Arina Sabalenka, od katerih sta bila po 49 minutah boljša Katerina Siniakova in Henry Patten. V prvem polfinalu se bosta Benciceva in Cobolli pomerila z Gaelom Monfilsom in Elino Svitolina, drugi polfinalni par pa tvorita Čeha Jakub Menšik in Karolina Muchova ter Mira Andrejeva in Andrej Rubljov.