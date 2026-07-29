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Tenis

Wimbledon brez dneva dežja privabil rekordno število gledalcev

Prireditelji tretjega velikega slama sezone so razkrili, da je najboljše teniške igralce in igralke na svetu v 15 dneh gledalo 550.151 gledalcev.
Dnevi brez kapljice dežja in odlični teniški dvoboji so v »All England Lawn Tennis and Croquet Club« privabili rekordno število teniških navdušencev. Foto Jaimi Joy Reuters
Galerija
Dnevi brez kapljice dežja in odlični teniški dvoboji so v »All England Lawn Tennis and Croquet Club« privabili rekordno število teniških navdušencev. Foto Jaimi Joy Reuters
Š. R., STA
29. 7. 2026 | 16:20
29. 7. 2026 | 16:22
1:22
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Prireditelji tretjega grand slam turnirja sezone, tekmovanja v Wimbledonu, se lahko vnovič pohvalijo z rekordnim obiskom. Najboljše teniške igralce na svetu si je v 15 dneh ogledalo 550.151 gledalcev, s čimer so podrli lanski rekord, je poročilo All England Cluba povzel Reuters.

Prireditelji so število gledalcev označili kot velik uspeh, saj se je turnir odvijal vzporedno s svetovnim nogometnim prvenstvom, ki jim je vzel še kakšnega gledalca več.

Na drugi strani pa gledalcev letos ni odganjalo vreme, niti en dan turnirja namreč ni deževalo. Kakšnega gledalca več so privabili tudi uspešni nastopi domačega igralca Arthura Feryja, ki je s povabilom prirediteljev prišel do polfinala.

Turnir sta sicer dobila Italijan Jannik Sinner in Čehinja Linda Noskova.

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