Wimbledon je spet takšen, kot mora biti, obeta se spektakel

V nadaljevanju preberite:

Po lanski sporni izključitvi ruskih in beloruskih športnikov Wimbledon spet upravičuje sloves najpomembnejšega teniškega turnirja na planetu. Znanih je vseh osem polfinalistov, med njimi sta Danil Medvedjev in Arina Sabalenka. Jasno je, da bomo dobili novo kraljico na sveti travi, pri moških se obeta finalni spektakel med številko 1 Carlosom Alcarazom in branilcem naslova Novakom Đokovićem.

Kaj se obeta v All England Clubu, kaj so povedali polfinalisti, o čem bo napisala knjigo Ons Jabeur in kako je lanska prepoved koristila Sabalenki?