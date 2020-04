Wimbledon odpovedali prvič po letu 1945

Organizatorji teniškega turnirja v Wimbledonu, običajno tretjega turnirja za veliki slam v sezoni, so danes zaradi pandemije koronavirusa prvič po letu 1945 odpovedali turnir, so sporočili iz All England Cluba. Že 134. izvedba turnirja ima nadomestni termin – od 28. junija do 11. julija 2021.



»Te odločitve nismo sprejeli zlahka. Vse od januarja, ko se je pojavil novi koronavirus, smo sledili smernicam britanske vlade. Odločitev smo v prvi vrsti sprejeli z mislijo na javno zdravje in dobrobit vseh, ki stopijo skupaj in ustvarijo Wimbledon,« je dejal predsednik All England Cluba Ian Hewitt.