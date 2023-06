Yannick Noah: Đoković nima takšne karizme kot Federer in Nadal

V nadaljevanju preberite:

Odprto prvenstvo Francije v tenisu se bo v ponedeljek prevesilo v odločilni teden brez domačih igralcev, zadnji so izpadli v 2. krogu. Isti dan se bodo starejši ljubitelji športa spomnili 40-obletnice podviga Yannicka Noaha, ki se je vpisal v zgodovino kot zadnji francoski zmagovalec Roland-Garrosa v moški konkurenci. Hkrati je bil tudi zadnji na svetu, ki je osvojil turnir za grand slam z lesenim loparjem, preden se je začela era rekvizitov iz grafita, aluminija in kevlarja.

Noah je 5. junija 1983 prekinil 37-letno čakanje rojakov na zmago na elitnem pariškem turnirju, ki se je začelo, ko se je tik po drugi svetovni vojni povzpel na prestol Marcel Bernard. Kako mu je uspelo v izjemno hudi konkurenci? Po kom je podedoval športne gene in kako je pariški uspeh dal njegovemu življenju filmske primesi? Kaj vse še počne v življenju? Kdo so bili njegovi športni vzorniki in kako vidi sodobne teniške igralce? Zakaj Francozi tako dolgo čakajo na novega junaka?