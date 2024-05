Z Đokovićem doživel najlepših 20 minut življenja

Novak Đoković, št. 1 svetovne teniške lestvice, v tem koledarskem letu ne razkriva prav imenitnega razpoloženja, saj so njegovi dosežki na igrišču slabši kot v preteklosti. Zdaj se odšteva do prihajajočega drugega turnirja sezone za grand slam v Parizu, po zadnjem slovesu od turnirja v Rimu pa je nekaj dni preživel v Ženevi in tam ob naključnem srečanju razveselil nogometaše Young Boys iz Berna, ki so prav takrat praznovali naslov švicarskih prvakov.

Slavju po njihovi tekmi v Ženevi ni bilo konca, posebej pa si bo tisti večer zapomnil 23-letni adut prvakov Darian Males. Švicar iz Luzerna je tudi zavoljo svojih srbskih korenin privrženec teniškega zvezdnika Novaka Đokovića, s katerim se je srečal naključno v Ženevi in tega zlepa ne bo pozabil.

"»Pogovarjala sva se o tenisu in nogometu in to je bilo najlepših 20 minut mojega življenja,« je švicarski javnosti in branem tabloidu Blick zaupal omenjeni nogometaš.