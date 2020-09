FOTO:Z igrišča so jo morali odpeljati celo na vozičku

Ljubljana

Bedene uspešen tudi med dvojicami

Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene se je po uspehu v prvem krogu odprtega prvenstva Francije med posamezniki v drugi krog uvrstil tudi v konkurenci dvojic. Skupaj z Avstrijcem Dennisom Novakom sta s 6:4 in 6:3 ugnala litovsko-japonsko navezo Ricardas Berankis-Jošihito Nišioka.

- Španski teniški asje v drugem krogu odprtega prvenstva Francije oddal le dve igri. Ameriškega tekmecaje po vsega uri in 42 minutah odpravil s 6:1, 6:0 in 6:3. Precej bolj se je morala za napredovanje potruditi peta nosilka, Nizozemka, ki so jo morali po zmagi odpeljati celo z vozičkom.Nadal, ki je na igriščih Rolanda Garrosa osvojil rekordnih 12 lovorik, je potrdil, da ostaja glavni kandidat za osvojitev novega pokala na turnirju za grand slam. V tretjem krogu se bo 34-letni Majorčan pomeril z zmagovalcem dvoboja med Japoncemin Italijanom. V isti polovici žreba je napredoval tudi Argentinec, ki je s 6:1, 7:5, 6:0 ugnal ItalijanaZanesljive zmage se je veselil tudi avstrijski zvezdnik, ki je s 6:1, 6:3 in 7:6 (6) izločil Američana. Zmagovalec nedavnega odprtega prvenstva ZDA in dvakratni finalist OP Francije se bo za preboj v osmino finala spoprijel z NorvežanomPrava drama se je odvijala na igrišču številka 14, na katerem sta se merili peta nosilka Bertensova in Italijanka, finalistka Rolanda Garrosa pred osmimi leti. Po hudem boju je s 7:6 (5), 3:6 in 9:7 zmagala 28-letna Nizozemka, ki so jo morali zaradi poškodbe gležnja z igrišča odpeljati z vozičkom.Italijanska veteranka je med dvobojem glasno protestirala in se posmehovala Bertensovi, ker naj bi hlinila poškodbo, sama pa je imela ogromno težav z metanjem žogice v zrak pri servisu, zaradi česar si je prislužila številna opozorila in kazni zaradi zavlačevanja. Njun dvoboj je sicer trajal tri ure in 11 minut, maloštevilni gledalci pa so videli kar 24 odvzemov servisa.Erranijeva, ki je trikrat servirala za zmago, tekmici po koncu ni želela podati loparja v znak stiska rok v časih pandemije koronavirusa. Ko je zapuščala igrišče, pa je nizozemski nasprotnici povrhu namenila še glasno kletvico.