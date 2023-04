Za Đokovića še ni zelene luči v ZDA

V teh dneh močnega teniškega turnirja v Madridu marsikdo med teniškimi zanesenjaki pogreša Novaka Đokovića, vodilnega igralca svetovne lestvice. Zaradi lažje poškodbe se je odpovedal nastopu, pričakuje, da se bo v nadaljevanju sezone vrnil, po dveh letih bi spet rad osvojil Roland Garros.

Kot zdaj kaže, pa vnovič ne bo mogel igrati na septembrskem odprtem prvenstvu ZDA, zadnji postaji od skupno štirih za teniški grand slam. Tudi manj podrobnim spremljevalcem teniškega utripa je že dolgo znana Đokovićeva trmasta odločitev o zavračanju cepljenja proti koronavirusu, zato pa se je moral odpovedati že številnim nastopom v zadnjih treh letih, med drugim ni smel pripotovati v ZDA. In prav lahko se zgodi, da tudi v tej sezoni ne bo smel nastopiti niti na mastersu v Cincinattiju niti na omenjenem sklepnem dogodku za grand slam.

Prvi mož države Joe Biden naj bi namreč prisluhnil uradnemu priporočilu centra za prenosljive bolezni in tako naj maja še ne bi ukinili obveznega potrdila o cepljenju ob prihodu v ZDA. Če bi prepoved obveljala čez poletje, potem dejansko srbski as ne bi mogel nastopiti v New Yorku.