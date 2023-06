Za finale Roland-Garrosa dvoboj Ruud - Zverev

Skandinavski derbi v četrtfinalu Roland-Garrosa med četrtim nosilcem, Norvežanom Casperjem Ruudom in šestim nosilcem, Dancem Holgerjem Runejem, je nekoliko razočaral. Pričakovali smo napet dvoboj med tekmecema, med katerima je bilo v zadnjih letih precej hude krvi, a tokrat je bil Ruud precej boljši tekmec.

V prvih dveh nizih (6:1 in 6:2) je izgledalo, kot da je Rune pozabil priti iz garderobe, Ruud je zlahka odgovarjal na servise Danca in ga z nizkimi forehandi spravljal ob živce, Rune je zato storil precej nevsiljenih napak. V tretjem nizu je le pokazal pravi obraz in ga dobil s 6:3, v četrtem pa je Ruud z enakim izidom dokončal delo in se drugič zapored prebil v polfinale OP Francije.

Nemec je potreboval skoraj tri ure in pol

V prvem četrtfinalnem dvoboju četrtka na pariškem pesku je Alexander Zverev s 3:1 (6:4, 3:6, 6:3, 6:4) odpravil Argentinca Thomasa Martina Etcheverryja. Tekma je bila precej bolj izenačena, kot kaže rezultat, Nemec je za zmago potreboval skoraj tri ure in pol.

Zverev je po grdi poškodbi gležnja v lanski sezoni nazaj v polfinalu grand slama, Etcheverry pa je na tem turnirju pustil zelo dober vtis in je eno od prijetnih presenečenj moškega dela Roland-Garrosa.

Zverev in Ruud se bosta v petek med seboj pomerila za preboj v finale.