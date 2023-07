Za žvižge v Wimbledonu nikakor ni kriv alkohol

V nadaljevanju preberite:

Med številnimi zanimivimi dvoboji za uvrstitev v wimbledonski četrtfinale je pozornost pritegnil tudi dvoboj Ukrajinke in Belorusinje. Kako je zdaj s čestitkami po koncu tekme, kar sicer sodi v osnove teniškega obnašanja? Kaj je dejala Viktorija Azarenka, nekoč št. 1 ženskega tenisa, ko so njen odhod z igrišča gledalci pospravili z žvižgi? in kakšno je zdaj razmišljanje vodilne beloruske teniške igralke Arine Sabalenka?