Zabavno bi bilo, če bi Novak osvojil 25. naslov

V nadaljevanju preberite:

Zadnji turnir sezone za teniški grand slam se približuje končnim odločitvam Petkov spored prinaša veliki polfinalni dvoboj Carlosa Alcaraza in Novaka Đokovića. Naša Kaja Juvan, ki je sklenila turnir v Montreuxu in se zdaj seli v domačo Ljubljano, je spregovorila o favoritih. Kaj si misli o Đokoviću, kateri dve igralki poleg Arine Sabalenke in Ige Šwiatek po teniški plati posebej ceni? Katera mesta so ji najljubša ter kaj ima najraje na krožniku? Kakšen mejnik je izenačil Đoković in kakšnega je v New Yorku dosegla Sabalenka?