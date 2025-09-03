  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Tenis

    Zabavno bi bilo, če bi Novak osvojil 25. naslov

    New York čaka na polfinalni spektakel Alcaraz vs. Đoković. Kaja Juvan pred prihodom v Ljubljano govorila o favoritih kot tudi prizoriščih in najljubši hrani.
    Novak Đoković napada 25. lovoriko na turnirjih za grand slam. FOTO: Matthew Stockman/AFP
    Novak Đoković napada 25. lovoriko na turnirjih za grand slam. FOTO: Matthew Stockman/AFP
    Siniša Uroševič
    3. 9. 2025 | 14:54
    3. 9. 2025 | 14:55
    3:49
    Zadnji turnir sezone za teniški grand slam se približuje končnim odločitvam  Petkov spored prinaša veliki polfinalni dvoboj Carlosa Alcaraza in Novaka Đokovića. Naša Kaja Juvan, ki je sklenila turnir v Montreuxu in se zdaj seli v domačo Ljubljano, je spregovorila o favoritih. Kaj si misli o Đokoviću, kateri dve igralki poleg Arine Sabalenke in Ige Šwiatek po teniški plati posebej ceni? Katera mesta so ji najljubša ter kaj ima najraje na krožniku? Kakšen mejnik je izenačil Đoković in kakšnega je v New Yorku dosegla Sabalenka?

    odprto prvenstvo zdaKaja JuvanNovak ĐokovićCarlos AlcarazArina Sabalenka

