Zadišalo je po veliki spremembi, teniškim maratonom bo odklenkalo

Štiriindvajsetkratni zmagovalec teniških turnirjev za veliki slam Novak Đoković je prepričan, da bi bilo treba spremeniti sistem točkovanja, s čimer bi skrajšali trajanje dvobojev in naredili tenis privlačnejši ter bolj vzdržen za igralce, organizatorje in gledalce. Srb je tudi predstavil svoje predloge.

»Igrali bi do štirih iger v nizu, po možnosti brez prednosti znotraj igre, in na tri dobljene nize. Tako bi večino dvobojev ohranili znotraj dveh ur, kar je bolje za vse,« je pojasnil Đoković na dogodku Fanatics Fest v New Yorku v pogovoru z ustvarjalcem vsebin Nickom Knows Ball.

Takšen sistem v tenisu ni nov. Že nekaj let ga uporabljajo na zaključnem turnirju Next Gen Finals, namenjenem najboljšim mladim igralcem, kjer so v preteklosti slavili tudi Jannik Sinner in Carlos Alcaraz.

Če bi podoben format uvedli tudi na turnirjih ATP, bi to pomenilo eno največjih sprememb pravil v sodobni zgodovini tenisa. Đoković meni, da bi krajši dvoboji koristili vsem udeležencem, saj bi zmanjšali fizične obremenitve in olajšali spremljanje tekem.

Zanimivo je, da je prav Srb eden največjih specialistov za dolge teniške maratone. Med njegove najbolj znamenite zmage sodijo skoraj šesturna finalna zmaga nad Rafaelom Nadalom na odprtem prvenstvu Avstralije leta 2012 ter epski finale Wimbledona leta 2019 proti Rogerju Federerju, ko je po skoraj petih urah igre ubranil dve zaključni žogici in osvojil naslov.