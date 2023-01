Zapustil Hrvatico in pristal v objemu italijanskega seks simbola

Potem ko je z uvrstitvijo v finale Wimbledona leta 2021 sprožil teniško evforijo v domovini, je Matteo Berrettini v minuli sezoni kot prvi Italijan zaigral v polfinalu OP Avstralije in kljub težavam s poškodbo ter covidom-19 osvojil naslova v Stuttgartu in Queen'su. Trenutno 22. igralec sveta je marca končal zvezo s hrvaško teniško igralko Ajlo Tomljanović, ki nastopa pod avstralsko zastavo, na Apeninskem polotoku pa so se v teh dneh mediji razpisali o novi ljubezni 26-letnega Rimljana, razvpiti TV-voditeljici Melissi Satta.

Deset let starejša lepotica po rodu iz Bostona je nekdanja žena ganskega nogometaša Kevina-Princa Boatenga, za katerega je nekoč dejala, da je pogosto poškodovan zaradi njunih posteljnih podvigov, ki naj bi bili na sporedu »od 7 do 10-krat na teden«. Berrettiniju torej gotovo ne bo dolgčas, potem ko so ju opazili na tekmi košarkarske evrolige med Armanijem in Asvelom v Milanu, nato pa še na romantični večerji.

Matteo Berrettini (na fotografiji) je na letošnjem OP Avstralije klonil že v prvem dvoboju s Škotom Andyjem Murrayjem. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Italijanski mediji so sicer poročali, da Berrettini ni bil zvest svojemu prejšnjemu dekletu, povezovali so ga tudi z manekenko Meredith Mickelson in vplivnico Paolo di Benedetto. Melissa Satta je tudi nekdanja partnerica slovitega italijanskega nogometaša Christiana Vierija, skupaj z Boatengom je nato preživela več let in mu leta 2014 rodila sina Maddoxa, do lani pa je bila v zvezi s podjetnikom Mattio Rivettijem.

»Tisti, ki te želi, te išče, tisti, ki te ljubi, te najde, tisti, ki te ne želi izgubiti, je pripravljen storiti vse. Ostalo so le izgovori,« je pred dnevi na instagramu pomenljivo sporočilo objavila Satta.